Thế giới

Google News

Ông Kim Jong Un khen ngợi những binh lính củng cố ‘liên minh bất khả chiến bại’ với Nga

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa gửi thư động viên những binh lính được cử đi hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, khẳng định sự tham gia của họ trên chiến trường giúp củng cố "liên minh bất khả chiến bại" giữa Bình Nhưỡng và Mátxcơva.

screen-shot-2026-01-01-at-72852-am.png
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un động viên những binh lính trở về từ chiến trường. Ảnh: KCNA

Ông Kim gọi họ là “sức mạnh và niềm tự hào lớn nhất, là trụ cột vững chắc” của đất nước, đồng thời bày tỏ mong muốn gặp lại họ khi trở về quê nhà. “Hãy dũng cảm. Sau lưng các bạn là Bình Nhưỡng và Mátxcơva”, KCNA dẫn lời Chủ tịch Kim Jong Un.

Triều Tiên được cho là đã đưa hơn 10.000 binh sĩ để hỗ trợ Nga.

Ông Kim nói rằng năm 2025 tỏa sáng rực rỡ nhờ vào danh dự "bất diệt" mà các binh sĩ đã bảo vệ bằng máu và tính mạng của mình,

"Nhờ sự hy sinh và đấu tranh tận tụy của các bạn, tình huynh đệ chiến đấu, tình hữu nghị và liên minh bất khả chiến bại giữa đất nước chúng ta và Nga ngày càng vững chắc", ông nhấn mạnh.

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự các hoạt động chào mừng năm mới tại Bình Nhưỡng, bao gồm bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật và taekwondo, KCNA đưa tin.

Trong bài phát biểu, ông Kim ca ngợi những nỗ lực của người dân Triều Tiên đã tạo nên “những thành tựu và thay đổi mang tính đột phá” trong năm 2025, đồng thời kêu gọi cả nước đoàn kết.

Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động dự kiến sẽ khai mạc vào đầu năm mới, trong đó các nhà lãnh đạo sẽ quyết định định hướng phát triển của đất nước trong tương lai. Đại hội sẽ thông qua kế hoạch cho 5 năm tới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế và phát triển quốc phòng.

Bình Giang
Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Kim Jong Un #Năm mới #Thông điệp năm mới #Quan hệ Nga - Triều Tiên #Hợp tác Nga - Triều Tiên

