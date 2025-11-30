Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch Kim Jong Un hứa trao khí tài chiến lược mới cho Không quân Triều Tiên

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân, tuyên bố lực lượng này sẽ được trao các khí tài quân sự chiến lược mới và "nhiệm vụ quan trọng mới", truyền thông nhà nước đưa tin sáng nay (30/11).

Theo bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim đưa ra phát biểu này trong sự kiện kỷ niệm được tổ chức hôm 28/11, tại sân bay Kalma của Phi đoàn Anh hùng Kil Yong Jo số 59, thuộc Phi đoàn Không quân số 2, nhân kỷ niệm ngày thành lập Không quân Triều Tiên.

screen-shot-2025-11-30-at-82022-am.png
screen-shot-2025-11-30-at-82013-am.png
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: KCNA)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Kim nói: "Không quân sẽ được trao các khí tài quân sự chiến lược mới và được giao nhiệm vụ quan trọng mới", nhưng ông không nêu rõ những khí tài chiến lược đó là gì.

"Kỳ vọng... đối với không quân, lực lượng sẽ đóng vai trò trong việc thực hiện răn đe chiến tranh hạt nhân là rất lớn, và không quân cần kiên quyết đẩy lùi và kiểm soát mọi hành vi gián điệp và khiêu khích quân sự tiềm tàng của kẻ thù xâm phạm không phận quốc gia", Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lưu ý.

Những bức ảnh do báo Rodong Sinmun đăng tải cho thấy ông Kim quan sát các khí tài như thiết bị bay không người lái và bệ phóng tên lửa di động.

Reuters dẫn lời một quan chức tình báo Ukraine cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại thiết bị không người lái FPV (tầm ngắn, góc nhìn trực tiếp) cũng như thiết bị không người lái tấn công tầm trung dành cho chiến trường

Trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng quân sự thông thường, nước này cũng đang tập trung củng cố lực lượng không quân, công bố cuộc tập trận không đối không bắn đạn thật đầu tiên với sự tham gia của máy bay quân sự vào tháng 5 năm nay, ra mắt hệ thống máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không vào tháng 3.

Con gái Kim Ju-ae của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tháp tùng ông đến sự kiện hôm 28/11, đánh dấu lần đầu tiên cô bé xuất hiện trên truyền thông kể từ khi cùng cha đến Trung Quốc hồi đầu tháng 9.

Trong sự kiện hôm 28/11, ông Kim và con gái xem trình diễn máy bay từ đài quan sát, tham quan khu trưng bày các loại máy bay, trong đó có máy bay cảnh báo sớm mà Triều Tiên công bố đầu năm nay. Nhà lãnh đạo cũng xem chương trình biểu diễn nghệ thuật, trao tặng Huân chương Kim Chính Nhật cho Không quân Triều Tiên.

Bình Giang
#Triều Tiên #FPV #Drone #Máy bay không người lái #Kim Jong Un

