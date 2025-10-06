Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Chủ tịch Triều Tiên thị sát tàu ​​khu trục 5.000 tấn

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa có chuyến thị sát tàu khu trục lớp Choe Hyon tại triển lãm quốc phòng của nước này, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

screen-shot-2025-10-06-at-72720-am.png
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim chỉ đạo hải quân nước này phải chuẩn bị sẵn sàng để "răn đe hoặc phản công và trừng phạt triệt để những hành động khiêu khích của kẻ thù", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo.

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp Triều Tiên tổ chức triển lãm quốc phòng, nhằm quảng bá những thành tựu trong nỗ lực hiện đại hoá quân đội.

Các nhà phân tích nước ngoài chưa xác định được thời điểm tàu Choe Hyon sẽ đi vào hoạt động.

Tháng 9 vừa qua, hãng phân tích SI Analytics tại Hàn Quốc dựa vào hình ảnh vệ tinh xác định Triều Tiên đã lắp đặt động cơ cho tàu Choe Hyon và dự đoán tàu này có thể tiến hành thử nghiệm trên biển sớm nhất trong tháng này.

Hồi tháng 5, một tàu khu trục lớp Choe Hyon bị lật trong buổi lễ hạ thủy có sự tham dự của ông Kim.

Theo thông tin trên báo chí Triều Tiên, tàu khu trục lớp Choe Hyon là tàu khu trục đa năng, có lượng giãn nước 5.000 tấn. Tàu dài từ 140 – 145m, rộng khoảng 16m.

screen-shot-2025-10-06-at-73016-am.png
Một tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên trong lễ hạ thuỷ vào tháng 4

Trong bài phát biểu tại triển lãm, ông Kim Jong-un ca ngợi "những kết quả gần đây của các dự án quan trọng... nhằm đưa cấu trúc năng lực quân sự của Triều Tiên trở thành nền tảng ngày càng hiện đại và tiên tiến, với lực lượng răn đe hạt nhân đóng vai trò xương sống".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ triển khai nhiều cuộc tập trận với kịch bản tác chiến hạt nhân, gia tăng triển khai khí tài tại Hàn Quốc và khu vực.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao việc Mỹ triển khai các phương tiện tấn công chiến lược và trinh sát... cũng như tiến hành những hành động thù địch gây ra mối đe dọa mới đối với an ninh quốc gia của chúng ta", ông Kim phát biểu.

Ông cho biết Triều Tiên đã triển khai "các biện pháp rõ ràng" để đối phó với tình hình, phân bổ "khí tài đặc biệt" tương ứng cho "những mục tiêu chính mà chúng tôi quan tâm".

"Bản thân họ nên tự đánh giá liệu lãnh thổ của Hàn Quốc có phải là một nơi an toàn hay không trong mọi trường hợp", Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo.

Đáp lại, Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng nỗ lực vì đối thoại và hợp tác.

"Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia đối thoại và hợp tác vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế", Yonhap dẫn tuyên bố của Văn phòng tổng thống Hàn Quốc.

Bình Giang
Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Khu trục hạm Triều Tiên #Tàu khu trục lớp Choe Hyon #Bán đảo Triều Tiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục