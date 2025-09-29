Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ngoại trưởng Triều Tiên đến Trung Quốc chuyển thông điệp của Chủ tịch Kim Jong Un

Bình Giang

TPO - Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui vừa có cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hãng thông tấn KCNA đưa tin sáng 29/9.

screen-shot-2025-09-29-at-63514-am.png
Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui. (Ảnh: Yonhap)

Bản tin cho biết, bà Choe đã chuyển thông điệp từ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước là bất biến và cần phát triển để đáp ứng nhu cầu của thời đại.

Theo KCNA, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã nhất trí thiết lập phương hướng và nguyên tắc cơ bản cho mối quan hệ song phương tại cuộc gặp gần đây nhất vào đầu tháng 9 này, phù hợp với tình hình quốc tế đang thay đổi.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói với bà Choe rằng hai nước cần tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác để đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực.

Theo KCNA, hai bên đã có cuộc hội đàm sâu rộng về các vấn đề trong nước và quốc tế và đạt được "sự nhất trí hoàn toàn", nhưng không nêu chi tiết.

Đầu tháng này, ông Kim có cuộc gặp ông Tập tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự lễ duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề bảo vệ chủ quyền.

Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng diễn ra trong bối cảnh ông Tập dự kiến ​​sẽ đến Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến ​​diễn ra từ ngày 31/10 – 1/11 tại Gyeongju.

Hàn Quốc tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ đến dự APEC, dù Washington chưa chính thức xác nhận.

Bình Giang
Yonhap
#Triều Tiên #Trung Quốc #Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên #Hợp tác Trung Quốc - Triều Tiên #Choe Son Hui

