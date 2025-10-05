Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng đã phân bổ các nguồn lực chiến lược để ứng phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin sáng 5/10.

screen-shot-2025-10-05-at-75421-am.png
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

"Tỷ lệ thuận với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Hàn Quốc, lợi ích chiến lược của chúng ta trong khu vực cũng tăng lên, và do đó chúng ta đã phân bổ nguồn lực đặc biệt cho các mục tiêu quan trọng", KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu tại triển lãm quân sự trước thềm kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

"Tôi tin rằng kẻ thù của chúng ta nên lo ngại về hướng thay đổi trong môi trường an ninh của họ", ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng "chắc chắn sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung" để ứng phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng, nhưng không giải thích cụ thể.

Các quan chức Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đã và đang thắt chặt quan hệ quân sự với Nga và ủng hộ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine bằng cách gửi binh lính và pháo binh. Bình Nhưỡng cũng đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nhất là sau chuyến thăm gần đây của ông Kim tới Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh.

Trong khi đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thăm Hàn Quốc vào cuối tháng này, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ dự hội nghị thượng đỉnh của ASEAN từ ngày 26-28/10 trước khi đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Một quan chức đảng cầm quyền Hàn Quốc hạ thấp khả năng ông Trump và ông Kim Jong-un sẽ gặp nhau bên lề thượng đỉnh APEC như đồn đoán gần đây.

Bình Giang
Yonhap
#Triều Tiên #Hàn Quốc #Bán đảo Triều Tiên #Kim Jong Un

