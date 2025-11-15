Lính Triều Tiên giúp Nga dọn dẹp bom mìn ở tỉnh Kursk

TPO - Ngày 14/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh lính Triều Tiên, những người đã hỗ trợ Nga đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk, đang đóng vai trò quan trọng trong công tác rà phá bom mìn tại khu vực này.

Binh lính Nga và Triều Tiên huấn luyện rà phá bom mìn ở Kursk. (Ảnh: BQP Nga)

Theo hiệp ước phòng thủ giữa hai nước, Triều Tiên năm ngoái đã điều khoảng 14.000 binh lính sang chiến đấu cùng Nga ở Kursk.

Hồi tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga cuối cùng đã đẩy được quân Ukraine ra khỏi khu vực, với sự giúp sức từ Triều Tiên.

Vai trò quan trọng của Triều Tiên trong hoạt động rà phá bom mìn ở vùng đất của Nga cho thấy hai bên mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự. Tháng trước, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết hai bên sẽ không ngừng thúc đẩy hợp tác.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy binh lính Triều Tiên được giới thiệu về các loại mìn và thiết bị dò mìn khác nhau, tham gia huấn luyện và hát các bài hát yêu nước. “Họ là những chàng trai tuyệt vời, học rất nhanh, lắng nghe chăm chú và ghi chép cẩn thận”, một chỉ huy Nga dùng mật danh “Veles” cho biết.

Một chỉ huy tên “Lesnik” chia sẻ: “Họ ngang tầm với công binh của chúng tôi, thực hiện cùng nhiệm vụ như những người của chúng tôi”.

Trang tin quân sự Nga Krasnaya Zvezda cho biết binh lính Nga và Triều Tiên đang phải xử lý các loại mìn chống tăng và chống bộ binh với “mật độ dày chưa từng thấy” mà lực lượng Ukraine để lại ở Kursk.

Cơ quan này cho biết nhiều thiết bị trong số đó do các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sản xuất. Ở khu vực Bolshesoldatsky thuộc Kursk, 37 trong số 64 khu dân cư vẫn cấm người dân vào vì bom mìn, Krasnaya Zvezda đưa tin.

Theo bài báo, lực lượng công binh bị pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine tấn công khi làm nhiệm vụ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng Mátxcơva biết ơn “sự hỗ trợ vô tư và anh hùng” của Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ đó. Công việc này vẫn đang tiếp tục. Nó nguy hiểm và khó khăn, nhưng những người bạn Triều Tiên của chúng tôi thực sự đang hỗ trợ chúng tôi, và chúng tôi vô cùng trân trọng điều ấy”, ông Peskov nói.