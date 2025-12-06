Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhật Bản lo ngại thông tin Trung Quốc triển khai hàng trăm tàu quân sự

Bình Giang

TPO - Nhật Bản bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực, sau khi báo chí đưa tin Bắc Kinh triển khai số lượng tàu quân sự nhiều nhất từ trước đến nay trên khắp vùng biển Đông Á trong tuần này.

trung-quoc.jpg
Ảnh minh họa

Ngày 4/12, Reuters dẫn các nguồn tin và báo cáo tình báo đưa tin Bắc Kinh đã điều động một số lượng lớn tàu hải quân và hải cảnh trên khắp các vùng biển Đông Á, có thời điểm lên tới hơn 100 chiếc.

Ngày 5/12, khi được hỏi về các hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết Tokyo đã nắm được thông tin và đang “theo dõi sát sao” các động thái quân sự của Trung Quốc.

“Trung Quốc đang mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở khu vực xung quanh Nhật Bản. Chúng tôi luôn nỗ lực thu thập và phân tích thông tin về những hoạt động đó với sự chú ý đặc biệt”, ông nói.

“Dù thế nào đi nữa, chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến quanh Nhật Bản với sự quan tâm sâu sắc và nỗ lực tối đa để bảo đảm thu thập thông tin và giám sát toàn diện”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói thêm.

Bà Karen Kuo, người phát ngôn của lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc), nói rằng hoạt động của Trung Quốc không chỉ diễn ra ở eo biển Đài Loan mà trải dài từ Hoàng Hải đến vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp ở biển Hoa Đông, sang Biển Đông và cả Tây Thái Bình Dương.

“Điều này gây ra mối đe dọa và tác động đối với khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương cũng như toàn vùng”, bà nói.

Bà Kuo cho biết nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức đã yêu cầu lực lượng phòng thủ duy trì cảnh giác cao độ và cập nhật tình hình kịp thời.

Quân đội Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin trên, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến khẳng định các hoạt động của hải quân và hải cảnh nước này trên “những vùng biển liên quan” đều tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.

“Không bên nào nên phản ứng thái quá, diễn giải quá mức hay đưa ra những suy đoán vô căn cứ”, ông Lâm phát biểu ngày 5/12.

Tháng 11 và tháng 12 hằng năm vốn là giai đoạn sôi động với các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc. Nhưng đợt hoạt động lần này vượt quy mô của Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, các nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Trung – Nhật tiếp tục khủng hoảng, kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào đảo Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Bắc Kinh cũng phẫn nộ với phát biểu của ông Lại vào tháng trước về việc bổ sung 40 tỷ USD cho phòng thủ, nhằm đối phó với đại lục.

Bình Giang
Reuters
#Căng thẳng Trung - Nhật #Đài Loan #Trung Quốc #Tàu chiến

