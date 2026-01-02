Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Không quân Nga bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố hôm thứ Năm (1/1) cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ của nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine.

"Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

su-27.jpg

Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ một quả bom thông minh và 250 máy bay không người lái (UAV).

Sukhoi Su-27 là dòng máy bay tiêm kích phản lực do Phòng thiết kế Sukhoi (SDB) thiết kế và sản xuất từ năm 1977. Nhiệm vụ chính của tiêm kích là chiếm ưu thế trên không, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất.

Máy bay được trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực AL-31F, nhờ đó, có thể bay với vận tốc tối đa 2.280 km/h, phạm vi hoạt động 3.680 km.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm giao thừa, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 168 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực.

Trong đó, 61 UAV bị bắn rơi trên vùng Bryansk, 25 chiếc tại Krasnodar, 23 chiếc tại Tula, 16 chiếc tại Crimea, 12 chiếc tại khu vực Moscow (trong đó có 9 UAV bay về phía thủ đô), 7 chiếc tại Kaluga và 24 chiếc trên vùng biển Azov.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”, lực lượng Ukraine đã tổn thất tổng cộng 670 máy bay, 283 trực thăng, 106.444 UAV, 641 hệ thống tên lửa phòng không, 26.826 xe tăng và phương tiện bọc thép, 1.634 bệ phóng rocket đa nòng, 32.303 hệ thống pháo và súng cối, cùng 50.530 xe cơ giới quân sự đặc biệt.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #Ukraine #Su-27 #UAV #quân sự #phòng không #chiến dịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục