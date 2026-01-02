Không quân Nga bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố hôm thứ Năm (1/1) cho biết, lực lượng hàng không vũ trụ của nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine.

"Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ một quả bom thông minh và 250 máy bay không người lái (UAV).

Sukhoi Su-27 là dòng máy bay tiêm kích phản lực do Phòng thiết kế Sukhoi (SDB) thiết kế và sản xuất từ năm 1977. Nhiệm vụ chính của tiêm kích là chiếm ưu thế trên không, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất. Máy bay được trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực AL-31F, nhờ đó, có thể bay với vận tốc tối đa 2.280 km/h, phạm vi hoạt động 3.680 km.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm giao thừa, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 168 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực.

Trong đó, 61 UAV bị bắn rơi trên vùng Bryansk, 25 chiếc tại Krasnodar, 23 chiếc tại Tula, 16 chiếc tại Crimea, 12 chiếc tại khu vực Moscow (trong đó có 9 UAV bay về phía thủ đô), 7 chiếc tại Kaluga và 24 chiếc trên vùng biển Azov.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”, lực lượng Ukraine đã tổn thất tổng cộng 670 máy bay, 283 trực thăng, 106.444 UAV, 641 hệ thống tên lửa phòng không, 26.826 xe tăng và phương tiện bọc thép, 1.634 bệ phóng rocket đa nòng, 32.303 hệ thống pháo và súng cối, cùng 50.530 xe cơ giới quân sự đặc biệt.