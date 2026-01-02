Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Ukraine triển khai 2 ‘lá chắn thép' Patriot bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hai hệ thống phòng không Patriot do Đức bàn giao gần đây đã được Kiev triển khai bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Trong thông báo đưa ra hôm thứ Năm (1/1), Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ: "Hai hệ thống phòng không Patriot nữa đã bắt đầu bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Điều này được thực hiện nhờ các thỏa thuận gần đây với Chính phủ Đức".

pto.jpg

Patriot là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đồng thời có khả năng đánh chặn các mục tiêu phức tạp, tốc độ cao, cung cấp năng lực bảo vệ nhiều lớp cho các cơ sở chiến lược và các thành phố lớn.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nêu bật một số ưu điểm chính của hệ thống Patriot. Trước hết là tính linh hoạt, cho phép tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khí động học và đạn đạo khác nhau, bao gồm cả các mục tiêu siêu thanh. Tên lửa Patriot có thể đánh chặn các tên lửa siêu thanh như Zircon và Kinzhal, với tốc độ lần lượt lên tới 11.000 km/h và 16.000 km/h.

Bên cạnh đó, hiệu suất cao là một ưu điểm nổi bật của Patriot. Radar của hệ thống có độ chính xác cao, sử dụng công nghệ hiện đại cho phép phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Đặc biệt, phiên bản tên lửa PAC-3 MSE có độ chính xác lớn, sử dụng cơ chế dẫn đường trực tiếp, rất hiệu quả trong nhiệm vụ phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra, Patriot còn có khả năng đa nhiệm, khi một hệ thống có thể đồng thời phát hiện tối đa 100 mục tiêu và theo dõi cùng lúc đến 8 mục tiêu. Mức độ tự động hóa cao cho phép hệ thống phản ứng gần như tức thì trước các mối đe dọa, yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc đánh chặn tên lửa siêu thanh.

Về tầm bắn và độ cao, hệ thống Patriot có thể tấn công các mục tiêu trên không ở độ cao lên tới 24km và khoảng cách tối đa khoảng 160km, giúp bao phủ và bảo vệ các khu vực rộng lớn.

Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng, hiện nay các hệ thống phòng không Patriot đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu, góp phần giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở năng lượng và mục tiêu dân sự.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Patriot #bảo vệ #hệ thống phòng không #xung đột Nga-Ukraine #cơ sở hạ tầng

