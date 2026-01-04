Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Nhà văn hóa mới ở Sơn La, thêm không gian gìn giữ bản sắc dân tộc

Viết Hà
TPO - Sau 10 tháng thi công, Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Kháng tại bản Pá Mồng Pá Pù (xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) được khánh thành, mở ra không gian sinh hoạt chung khang trang, đậm bản sắc, đáp ứng mong mỏi lâu nay của 106 hộ đồng bào trong bản.

Ngày 4/1, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Kháng tại bản Pá Mồng Pá Pù sau 10 tháng thi công.

Cắt băng khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Kháng tại bản Pá Mồng Pá Pù.

Bản Pá Mồng Pá Pù hiện có 106 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Kháng. Trước đây, bản đã được xây dựng nhà văn hóa, tuy nhiên diện tích nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con. Trước thực tế đó, Tỉnh đoàn Sơn La đã phối hợp với các đơn vị tài trợ hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa mới cho bản.

Công trình có quy mô 145 m², được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của dân tộc Kháng, cùng các hạng mục phụ trợ, với tổng kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng.

Tổng kinh phí xây dựng nhà văn hóa 1 tỷ đồng.

Đây là công trình thứ 14 trong chuỗi 16 nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng từ chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, với sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con trong bản; đồng thời tạo không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; góp phần động viên, khuyến khích đồng bào phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

