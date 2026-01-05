Nữ sinh Hàng không trên hành trình chinh phục Giải thưởng Sao Tháng Giêng

"Khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ ngay đến danh hiệu, mà nghĩ đến hai chữ “đoạn kết”. Đoạn kết của một nhiệm kỳ, đoạn kết của quãng đời sinh viên, đoạn kết của rất nhiều đêm dài âm thầm cố gắng.

Tôi đứng trên sân khấu, nhưng trong lòng lại nhớ về những buổi họp kéo dài đến khuya, những lần vừa hoàn thành chương trình xong lại quay về bàn học... Cảm xúc lúc đó không bùng nổ, mà sâu lắng giống như khi ta khép lại một cuốn sách đã đọc rất lâu, rất kỹ, và biết rằng mình sẽ không bao giờ đọc lại nó theo cách cũ nữa", Trúc chia sẻ.

"Cái duyên" với Hàng không

Theo dòng cảm xúc ấy, Trúc đã có cuộc trò chuyện với Báo Tiền Phong về hành trình của mình. Trúc cho biết, Học viện Hàng không Việt Nam không phải là lựa chọn đầu tiên và cô đã bắt đầu hành trình này với khá nhiều băn khoăn.

Những năm đầu đại học, Trúc loay hoay giữa cảm giác lạ lẫm và áp lực phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng chính trong giai đoạn đó, Trúc được tiếp xúc với môi trường học tập nghiêm túc, kỷ luật, và một tinh thần rất riêng của ngành Hàng không, được rèn từ tác phong, suy nghĩ đến trách nhiệm.

"Vì thế, Hàng không đã chọn tôi bằng cách cho tôi cảm giác tự hào khi hiểu mình đang học tập và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước. Và khi đã chọn ở lại, tôi chọn đi đến cùng, với tất cả sự nghiêm túc và biết ơn", Trúc chia sẻ.

﻿ "Bộ sưu tập" giấy khen của Huỳnh Thanh Trúc.

Theo học chuyên ngành Quản trị vận tải Hàng không, những ngày đầu bước vào giảng đường, nữ sinh sớm nhận ra rằng đây không chỉ là học quản trị hay kinh doanh theo cách thông thường. Mỗi môn học đều gắn với đặc thù rất riêng của ngành, một lĩnh vực mà chỉ cần sai một chi tiết nhỏ cũng có thể kéo theo rất nhiều hệ quả.

Có những buổi học kéo dài, nhiều thuật ngữ chuyên ngành, nhiều quy trình, quy định khắt khe buộc cô phải đọc - hiểu - nhớ và tự đặt mình vào vai người làm nghề trong tương lai, chứ không đơn thuần là một sinh viên đi học để lấy điểm.

"Áp lực lớn hơn đến từ tính kỷ luật của môi trường hàng không. Ở đây, mọi thứ đều có chuẩn mực, có thời gian biểu, có nguyên tắc rất rõ ràng. Tôi từng phải tự điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, cách làm việc, cách suy nghĩ của mình để theo kịp nhịp độ ấy. Có những lúc mệt, có lúc cảm thấy bản thân chậm hơn người khác, nhưng rồi chính môi trường đó lại rèn cho tôi sự cẩn trọng, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao", Trúc chia sẻ.

Song song với việc học, Trúc còn tham gia công tác Đoàn - Hội với cường độ khá dày. Cô bạn đã từng tự hỏi mình có đang ôm đồm quá nhiều không. Nhưng rồi Trúc nhận ra, chính những tháng ngày “chạy đua với thời gian” ấy đã đem lại bài học về cách quản trị cuộc sống của mình, biết sắp xếp, biết ưu tiên và biết chịu trách nhiệm đến cùng với lựa chọn của bản thân.

Trúc là cán bộ Đoàn - Hội trường học năng động, nhiệt huyết.

Duy trì năng lượng cho nhiều vai trò khác nhau

Trúc chia sẻ, đứng giữa rất nhiều vai trò cùng lúc, vừa là sinh viên phải đảm bảo kết quả học tập, vừa là cán bộ Đoàn - Hội chịu trách nhiệm cho tập thể, cho chương trình, cho tiến độ và cho con người. Có những ngày cô hoàn thành công việc xong nhưng không còn đủ năng lượng để vui, chỉ thấy mệt và trống rỗng.

"Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang cố gắng quá sức, liệu mình có nên chậm lại, thậm chí buông bớt một vai trò nào đó để dễ thở hơn. Sự nghi ngờ ấy không đến từ thất bại, mà đến từ áp lực tích tụ. Áp lực phải làm tốt, phải hoàn thành, phải không để ai thất vọng.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng những giai đoạn nghi ngờ ấy chính là lúc tôi trưởng thành nhiều nhất. Tôi không bước tiếp bằng sự bốc đồng của tuổi trẻ, mà bằng một quyết định rất tỉnh táo, tiếp tục, hiểu mình hơn và biết giữ gìn bản thân hơn. Và có lẽ, chính những lúc tưởng chừng muốn dừng lại ấy đã giúp tôi học được cách đi đường dài", Trúc chia sẻ

Sau Giải thưởng Sao Tháng Giêng, Trúc không nghĩ nhiều đến việc phải đạt thêm một danh hiệu nào nữa. Trước mắt, nữ sinh tiếp tục củng cố kiến thức chuyên môn, định hướng học lên Thạc sĩ và mong muốn được cống hiến cho công tác Đoàn - Hội ở những vai trò phù hợp.

Với quan niệm sống, hãy cho bản thân thời gian, kiên nhẫn và niềm tin, hãy học cách đi chậm lại khi cần, nhưng đừng bỏ cuộc. Trúc tin rằng, khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng chính những thử thách đã từng khiến bạn muốn dừng lại lại là thứ làm nên bản lĩnh và giá trị rất riêng của bạn hôm nay.