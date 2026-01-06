'Lạc lối' ở cánh đồng triệu bông hoa hướng dương bừng nở tại Quảng Ngãi

TPO - Những ngày cận Tết, cánh đồng hoa hướng dương tại xã An Phú tỉnh Quảng Ngãi bung nở rực rỡ, tạo nên khung cảnh vàng rực giữa làng quê, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến check-in, chụp hình.
Giữa nền trời xanh trong, hàng triệu bông hoa bung nở đồng loạt, nhuộm vàng cả một vùng không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh rực rỡ mà yên bình, khiến nhiều người có cảm giác như “lạc lối” giữa mùa xuân sớm.
Từ xa, cánh đồng hoa hướng dương hiện ra như một tấm thảm vàng óng ả. Những cây hoa hướng dương cao khoảng 1m, thân thẳng, lá xanh mướt, vươn mình đón nắng. Hoa nở to, cánh dày, sắc vàng tươi nổi bật.
Ngay từ sáng sớm đến xế chiều, từng nhóm bạn trẻ, gia đình nối nhau tìm đến để check-in, chụp ảnh. Trong đó, có nhiều người lựa chọn thời điểm buổi sáng hoặc chiều muộn để tận hưởng ánh nắng dịu, tránh cảnh đông đúc và có được những bức hình ưng ý nhất.
Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng tìm đến vườn hoa để tản bộ, ngắm cảnh.
Nhiều bạn trẻ thả dáng giữa vườn hoa hướng dương.
Nhiều gia đình đưa cháu nhỏ đi check-in, chụp hình.
Ít ai biết rằng, nơi rực rỡ sắc vàng hôm nay từng là khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.
“Hiện vườn có hơn một triệu bông hoa, trong đó hướng dương là chủ đạo, xen kẽ một số loại hoa khác để tăng thêm sắc màu, tạo điểm nhấn cho không gian”, chị Trinh cho hay. Theo chị Trinh, hoa hướng dương được gieo trồng từ đầu tháng 10, sau khoảng 60–70 ngày bắt đầu cho hoa. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc gặp không ít khó khăn do thời tiết thất thường, mưa nắng xen kẽ, thậm chí có thời điểm ảnh hưởng mưa bão kéo dài. “Để hoa nở đúng dịp, gia đình phải túc trực thường xuyên, gần như “ăn ngủ với hoa” suốt nhiều tuần”, chị Trinh chia sẻ.
Bên cạnh hoa hướng dương, chủ vườn hoa còn trồng xen kẽ nhiều loài hoa khác nhằm đa dạng cảnh quan, tạo điểm nhấn cho du khách tham quan, chụp ảnh.