Đại biểu Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2026 là những 'sứ giả thiện chí'

TPO - Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) năm 2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, các đại biểu đóng vai trò là những sứ giả thiện chí trong việc thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam với cộng đồng ASEAN và Nhật Bản.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp mặt đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP năm 2026.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng các gương mặt ưu tú đã vượt qua các kỳ sát hạch gắt gao để trở thành đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) năm 2026.

Các đại biểu không chỉ mang theo vinh dự cá nhân mà còn mang theo niềm tự hào dân tộc, đóng vai trò là những sứ giả thiện chí trong việc thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam với cộng đồng ASEAN và Nhật Bản.

Bà Lê Thị Thu Hằng trao đổi tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Gửi gắm kỳ vọng tới đoàn, bà Hằng nhấn mạnh, Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế hiện nay không còn ở tâm thế bị động hay chỉ là người thụ hưởng. Chúng ta tham gia với tâm thế đóng góp, dẫn dắt bằng những sáng kiến cụ thể. Các đại biểu cần mang đến hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, có trí tuệ và khả năng hội nhập sâu rộng.

Bà Hằng cũng lưu ý một số thách thức lớn của đất nước, trong đó có nguy cơ tụt hậu trước sự phát triển nhanh mạnh của công nghệ số, phát triển bền vững, và mong muốn, mỗi đại biểu thông qua các nhóm thảo luận về môi trường, an sinh xã hội… học hỏi kinh nghiệm để lan tỏa, ứng dụng tại Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước.

Đoàn Việt Nam có nhiều đại biểu nữ. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi làm việc, chị Nguyễn Hải Vân Hiền - Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam cho biết, chương trình SSEAYP năm 2026 diễn ra từ ngày 15/1 – 17/2, với các hoạt động tại 3 nước Nhật Bản, Singapore và Thái Lan. Tham gia đoàn đại biểu Việt Nam là những thanh niên xuất sắc ở nhiều lĩnh vực, gồm giảng viên, sinh viên, bác sĩ, nghệ sĩ và chuyên gia công nghệ.

Chị Nguyễn Hải Vân Hiền báo cáo tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Với chủ đề xuyên suốt là “Việt Nam vươn mình”, đoàn thanh niên Việt Nam mang đến một tinh thần chủ động và sáng tạo. Đoàn sẽ tham gia 6 nhóm thảo luận chuyên sâu với các chủ đề: Giáo dục chất lượng; tăng trưởng kinh tế, du lịch bền vững và có trách nhiệm; môi trường toàn cầu và biến đổi khí hậu; giảm thiểu rủi ro và phục hồi từ thảm họa; phúc lợi và bao trùm xã hội; xã hội số và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động giao lưu thanh niên, giới thiệu quảng bá văn hóa.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Hiền bày tỏ, thông qua các hoạt động trong chương trình SSEAYP năm 2026, đoàn đại biểu Việt Nam mong muốn là cầu nối lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dặn dò các đại biểu giữ gìn sức khỏe để đảm bảo hoạt động, đồng thời luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ghi dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam thân thiện, năng động và đầy khát vọng.

Đại diện đoàn tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Xuân Tùng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đoàn đại biểu Việt Nam tham gia SSEAYP 2026. Ảnh: Xuân Tùng