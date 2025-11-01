200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự hoạt động Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc

TPO - Từ ngày 1 - 8/11, đoàn 200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 tại Trung Quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Từ ngày 1 - 8/11, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 tại Trung Quốc do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức.

Đoàn gồm 200 đại biểu là cán bộ trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và sinh viên. Đoàn đại biểu cấp cao do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Hành trình đỏ năm 2025 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xuân Tùng

Trong chương trình, đoàn sẽ tham gia nhiều hoạt động tại Bắc Kinh và tỉnh Thiểm Tây. Trong đó có Diễn đàn thanh niên Trung - Việt chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”; đối thoại thanh niên Trung – Việt với việc thảo luận, trao đổi về công tác thanh niên, hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa; cùng một số tọa đàm chuyên đề.

Đoàn cũng sẽ có các hoạt động tham quan nhiều địa điểm lịch sử, văn hóa; trung tâm nghiên cứu sáng tạo, công nghệ; tập đoàn kinh tế như: Cung Thanh niên Tp. Bắc Kinh; Tập đoàn Lenovo; Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; Di tích Trường Chế tạo Máy móc Bắc Kinh; Trung tâm Triển lãm hình mẫu tự chủ đổi mới quốc gia Trung Quan Thôn; Triển lãm Lịch sử Phong trào Thanh niên Trung Quốc; Bảo tàng Cách mạng Diên An.

Các đại biểu thanh niên tham gia chương trình. Ảnh: Xuân Tùng