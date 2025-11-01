200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự hoạt động Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc

Từ ngày 1 - 8/11, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 tại Trung Quốc do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức.
Đoàn gồm 200 đại biểu là cán bộ trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và sinh viên. Đoàn đại biểu cấp cao do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.
Trong chương trình, đoàn sẽ tham gia nhiều hoạt động tại Bắc Kinh và tỉnh Thiểm Tây. Trong đó có Diễn đàn thanh niên Trung - Việt chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”; đối thoại thanh niên Trung – Việt với việc thảo luận, trao đổi về công tác thanh niên, hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa; cùng một số tọa đàm chuyên đề.
Đoàn cũng sẽ có các hoạt động tham quan nhiều địa điểm lịch sử, văn hóa; trung tâm nghiên cứu sáng tạo, công nghệ; tập đoàn kinh tế như: Cung Thanh niên Tp. Bắc Kinh; Tập đoàn Lenovo; Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; Di tích Trường Chế tạo Máy móc Bắc Kinh; Trung tâm Triển lãm hình mẫu tự chủ đổi mới quốc gia Trung Quan Thôn; Triển lãm Lịch sử Phong trào Thanh niên Trung Quốc; Bảo tàng Cách mạng Diên An.
Chương trình “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khởi động tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc vào ngày 15/4/2025.
Triển khai chương trình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phối hợp tổ chức hoạt động nghiên cứu, học tập của thanh niên tại Trung Quốc với chủ đề "Kế thừa gen đỏ, sáng tạo tương lai".