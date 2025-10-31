Lan tỏa tinh thần đoàn kết, tin cậy và hợp tác giữa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” năm 2025 tại Trung Quốc, mỗi đại biểu là một đại sứ cho thế hệ trẻ Việt Nam, có trách nhiệm thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và hình ảnh thanh niên Việt Nam; lan tỏa tinh thần đoàn kết, tin cậy và hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Ngày 31/10, Trung ương Đoàn tổ chức tập huấn đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 tại Trung Quốc.

Hội nghị tập huấn đoàn đại biểu tham dự chương trình "Hành trình đỏ Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” năm 2025 tại Trung Quốc". Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình "Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên" được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi động tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 15/4/2025.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tại Trung Quốc với chủ đề “Kế thừa gen đỏ, sáng tạo tương lai”, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức, được triển khai theo sáng kiến của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc.

Từ ngày 1 - 8/11, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 200 đại biểu gồm cán bộ trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và sinh viên sẽ tham gia hoạt động tại Bắc Kinh và tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao sẽ do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu.

Các đại biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã chia sẻ mục đích, ý nghĩa của hành trình.

Anh Huy nhấn mạnh, chủ đề của chuyến đi là "Kế thừa gen đỏ", mang ý nghĩa biểu tượng về việc tiếp nối lý tưởng cách mạng, giữ gìn mạch nguồn truyền thống và lan tỏa tinh thần cống hiến trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

"Đây không chỉ là một chuyến đi học tập, khảo sát hay giao lưu hữu nghị, mà còn là một nhiệm vụ chính trị, văn hóa, đối ngoại đặc biệt," anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy mong muốn mỗi đại biểu, những thanh niên tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều lĩnh vực, sẽ trở thành những "đại sứ" của đối ngoại nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tin cậy và hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Anh Huy yêu cầu, các đại biểu tham gia chương trình xác định đúng tâm thế, đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và đoàn kết.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khuyến khích tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu và sáng tạo của mỗi đại biểu. Từ những kiến thức, hiểu biết thu nhận được từ chương trình sẽ biến thành kinh nghiệm phù hợp, có thể vận dụng vào công tác và học tập sau chuyến đi.