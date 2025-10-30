Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

TPO - Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, thiết thực được triển khai trên cả nước. Đây là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống vẻ vang và khẳng định trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Ban Bí thư T.Ư Đoàn xác định, dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ và phát huy tinh thần kế thừa, đổi mới, sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thu hút đông đảo sự quan tâm, đồng thuận của xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh trong giai đoạn mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các công trình phần việc thanh niên được thực hiện dịp này nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và của Đoàn: chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đại hội các Đoàn thể Trung ương và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

"Đoàn của chúng ta"

Trọng tâm của đợt hoạt động là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn. T.Ư Đoàn sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông lan toả thông tin tích cực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn với chủ đề “Đoàn của chúng ta”; cho ra mắt bộ công cụ và các ấn phẩm truyền thông trực quan, hiện đại trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội.

Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc sẽ tổ chức sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 95 năm tự hào”; tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử của Đoàn, Hội, Đội; thi sáng tạo sản phẩm tuyên truyền để tuổi trẻ thể hiện tình cảm, góc nhìn mới mẻ của mình về Đoàn.

Đồng thời, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức tôn vinh các điển hình, giới thiệu những tấm gương, hình ảnh tiêu biểu của thanh niên; những mô hình, giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm

T.Ư Đoàn sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, kết hợp kỷ niệm 30 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Xuất bản và tái bản các ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Một hoạt động được mong chờ khác là chương trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt Đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm gắn với các hoạt động thiết thực dành cho người trẻ về chuyển đổi số, sáng tạo số; sinh hoạt truyền thống; giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử… Nổi bật có, Ngày hội Thanh niên chuyển đổi số; cuộc thi Xây dựng bản đồ số hành trình 95 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện các công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xây dựng tổ chức vững mạnh, người bạn đồng hành của thanh niên

Cũng dịp này, các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. T.Ư Đoàn sẽ tổ chức trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, vinh danh những cán bộ Đoàn xuất sắc; chương trình đối thoại giữa Ban Bí thư T.Ư Đoàn với thanh niên trong và ngoài nước.

Một điểm nhấn mang tính đồng bộ và lan tỏa cao là “Ngày đoàn viên” sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào Chủ nhật, ngày 22/3/2026. Cùng với đó, ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” và “Tiến bước lên Đoàn” sẽ mang đến không khí tươi vui, rộn ràng cho các em đội viên, thiếu nhi.