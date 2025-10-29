Đoàn thanh niên xã 7 năm bán vé số gây quỹ lan tỏa yêu thương

TPO - Suốt 7 năm qua, vào thứ 4 hoặc thứ 7 hằng tuần, xã Đoàn Mỹ Tú (TP. Cần Thơ) lại bán vé số để dùng tiền hoa hồng thu được gây quỹ giúp người nghèo.

Vé số tình thương

Người khởi xướng và duy trì mô hình Vé số tình thương là chị Lê Thị Mỹ Chi - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mỹ Tú (Cần Thơ), xuất phát từ thực tiễn địa phương. “Địa phương còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần nguồn hỗ trợ, như người già neo đơn, thanh niên yếu thế, học sinh, thanh thiếu nhi hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số khó khăn, các em mồ côi hoặc phải sớm lao động phụ giúp gia đình. Trong khi đó, nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, quỹ xã hội vẫn còn hạn chế, nên cần nguồn quỹ thường xuyên để hỗ trợ”, chị Chi nói.

Chị Lê Thị Mỹ Chi - Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú trao gạo mua từ quỹ bán vé số hỗ trợ người khó khăn trên địa bàn xã.

Từ thực tế trên, chị Lê Thị Mỹ Chi lên ý tưởng bán vé số gây quỹ. Ban đầu, chị Chi tự mình đến các đại lý vé số nhận vé về bán như những người bán vé số dạo khác. Về sau, chị nhờ các cô chú bán vé số ở địa phương lấy vé về giúp. Ban đầu, các đoàn viên thanh niên xã nhận vé và đi bán dạo, nhưng nay chuyển sang bán vé trực tuyến từ lợi thế mạng xã hội.

Theo đó, vào thứ 4 hoặc thứ 7 hằng tuần, Xã Đoàn đăng thông tin bán vé số lên mạng xã hội, các đoàn viên, thanh niên và mạnh thường quân sẽ đăng ký mua vé số. Sau đó, các đoàn viên thanh niên sẽ giao vé số tay người mua, thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền hoa hồng thu được theo số lượng vé số bán đưa vào Quỹ Vé số tình thương Xã Đoàn Mỹ Tú. Nguồn quỹ này được dùng để mua dụng cụ học tập, thẻ Bảo hiểm y tế, nhu yếu phẩm tặng học sinh nghèo, thanh niên yếu thế, hộ khó khăn, người già neo đơn tại địa phương.

Từ khi triển khai đến nay đã 7 năm, mô hình Vé số tình thương đã bán hơn 40.000 tờ vé số, mang về cho quỹ gần 100 triệu đồng. Nhờ đó, hàng trăm phần quà, thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tới tay người khó khăn.

Đoàn viên bán vé số gây quỹ giúp người nghèo

Tiếp sức người khó khăn

Bà Lê Thị Ẩn (ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú) vui và xúc động khi nhận quà từ các đoàn viên tới tận nhà trao tặng. Bà Ẩn có chồng bị tai biến, chính bà cũng bị tai nạn lao động gãy xương đùi, con đi làm công nhân xa nhà, cuộc sống rất khó khăn. "Nhờ có mấy cháu thanh niên thường xuyên tặng gạo, mì, nước tương, nước mắm... nên tôi rất mừng, bớt được chút khó khăn khi tuổi già sức yếu, lại thấy mình được quan tâm nên rất ấm lòng”, bà Ẩn nói.

Ông Nguyễn Văn Bé (78 tuổi, ấp Mỹ Hòa) sống một mình, nhà không có ruộng đất. Hàng ngày chỉ có chiếc xuồng giăng câu lưới để kiếm cá sống qua ngày. "Khi được các cháu giúp đỡ, thăm nom thường xuyên rất mừng”, ông Bé nói.

Đối với chị Lê Thị Mỹ Chi, Quỹ Vé số tình thương không chỉ để tặng quà, chăm sóc người khó khăn, còn lan tỏa và đã được nhân rộng tới nhiều ấp, đơn vị cùng tham gia.

“Không chỉ mang lại nguồn lực vật chất, Vé số tình thương còn là cầu nối gắn kết các tấm lòng nhân ái, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm cộng đồng của đoàn viên, thanh niên”, Bí thư xã Đoàn Mỹ Tú chia sẻ.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Mỹ Tú sẽ tiếp tục duy trì mô hình và mở rộng phạm vi triển khai, lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội khác của địa phương.

“Mô hình Vé số tình thương không chỉ là tấm vé may mắn cho người mua, còn trao hỗ trợ, động viên những mảnh đời khó khăn. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để mô hình ngày càng lan tỏa, đóng góp vào công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, chị Chi bộc bạch.

Chị Lê Thị Mỹ Chi mang gạo đến tận nhà hỗ trợ ông Nguyễn Văn Bé.