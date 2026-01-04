Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Dàn hoa hậu, nhà vô địch SEA Games, công dân trẻ tiêu biểu TPHCM khởi động Xuân tình nguyện 2026

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Mỗi thanh niên, chiến sĩ Xuân tình nguyện cần xác định rõ vai trò không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ tình nguyện mà còn đại diện hình ảnh tuổi trẻ TPHCM bản lĩnh, nhân ái, kỷ cương và giàu khát vọng cống hiến”, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa gửi gắm.

Sáng 3/1, tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 và phát động chương trình Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là chuỗi hoạt động mở đầu nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM sau hợp nhất, thể hiện tinh thần hành động sớm, quyết liệt của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 sẽ diễn ra các ngày cao điểm “Xuân tự hào” gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh sinh viên (HSSV) và Hội SVVN (9/1/1950-9/1/2026), ngày cao điểm “Xuân chiến sĩ” gắn với kỷ niệm 58 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ngày cao điểm “Xuân sẻ chia” gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

img-2163.jpg
Hàng nghìn bạn trẻ các trường đại học - cao đẳng và chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia buổi ra quân chiến dịch. Ảnh: Ngô Tùng

Chiến dịch năm nay có sự tham gia đồng hành của các đại sứ là những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025. Ngoài ra còn có vận động viên Hoàng Gia Bảo - thành viên đội tuyển Aerobic gymnastics quốc gia, Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVVN TPHCM và vận động viên Nguyễn Thanh Duyên - thành viên bộ môn thể thao điện tử (E-sport) Liên minh huyền thoại, cùng tham dự và giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33.

img-2017.jpg
Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 tạo không khí sôi nổi tại buổi lễ.
img-2030.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh rạng ngời dự lễ ra quân.
img-2202.jpg
Không khí sôi nổi, tươi trẻ lan tỏa tại buổi lễ với sự xuất hiện của các đại sứ đồng hành Chiến dịch Xuân tình nguyện.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - cho biết điểm mới của chiến dịch năm nay là chiến dịch diễn ra trên quy mô của TPHCM mới sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 171 tổ chức Đoàn - Hội thuộc khu vực địa bàn dân cư và lực lượng vũ trang, 13 tổ chức Đoàn thuộc khu vực công nhân lao động, 72 tổ chức Đoàn - Hội thuộc khu vực trường học, 47 câu lạc bộ, đội nhóm cấp thành thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cùng tham gia.

z7392338886222-a6f51f4fb869c61f6a6c46bf0cd81561.jpg
z7392338992472-b66d1caffbe326f425c87a7c3ed6a4bc.jpg
Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM và các đơn vị tặng quà đến người dân và các bạn học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố nhân dịp đầu năm mới.

Chiến dịch năm nay dự kiến thu hút hơn 100.000 chiến sĩ và vận hành theo phương châm “5 kết nối”: Kết nối nguồn lực - Kết nối lực lượng - Kết nối địa bàn - Kết nối chuyên môn - Kết nối công nghệ.

Anh Khoa mong muốn các cấp bộ Đoàn - Hội, các lực lượng tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và sự sáng tạo trong tổ chức hoạt động. “Mỗi thanh niên, chiến sĩ Xuân tình nguyện cần xác định rõ vai trò không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ tình nguyện mà còn đại diện cho hình ảnh của tuổi trẻ TPHCM bản lĩnh, nhân ái, kỷ cương và giàu khát vọng cống hiến”, anh Nguyễn Đăng Khoa gửi gắm.

z7392338917516-c32b3b70b97dd8cf4ae995d3dc12849a.jpg
Ban Chỉ huy chiến dịch trao thư cám ơn các đại sứ đồng hành.
img-2167.jpg
Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải trao cờ xuất quân chiến dịch cho anh Nguyễn Đức Trung - Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM.
img-2051.jpg
Bạn trẻ sẻ chia giọt máu tình nguyện trong ngày ra quân chiến dịch. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#Xuân tình nguyện #chiến sĩ #chiến dịch tình nguyện #tuổi trẻ #công trình trọng điểm #đại sứ tình nguyện #lan tỏa #cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục