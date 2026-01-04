Dàn hoa hậu, nhà vô địch SEA Games, công dân trẻ tiêu biểu TPHCM khởi động Xuân tình nguyện 2026

TPO - “Mỗi thanh niên, chiến sĩ Xuân tình nguyện cần xác định rõ vai trò không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ tình nguyện mà còn đại diện hình ảnh tuổi trẻ TPHCM bản lĩnh, nhân ái, kỷ cương và giàu khát vọng cống hiến”, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa gửi gắm.

Sáng 3/1, tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 và phát động chương trình Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là chuỗi hoạt động mở đầu nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM sau hợp nhất, thể hiện tinh thần hành động sớm, quyết liệt của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 sẽ diễn ra các ngày cao điểm “Xuân tự hào” gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh sinh viên (HSSV) và Hội SVVN (9/1/1950-9/1/2026), ngày cao điểm “Xuân chiến sĩ” gắn với kỷ niệm 58 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ngày cao điểm “Xuân sẻ chia” gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hàng nghìn bạn trẻ các trường đại học - cao đẳng và chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia buổi ra quân chiến dịch. Ảnh: Ngô Tùng

Chiến dịch năm nay có sự tham gia đồng hành của các đại sứ là những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025. Ngoài ra còn có vận động viên Hoàng Gia Bảo - thành viên đội tuyển Aerobic gymnastics quốc gia, Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVVN TPHCM và vận động viên Nguyễn Thanh Duyên - thành viên bộ môn thể thao điện tử (E-sport) Liên minh huyền thoại, cùng tham dự và giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 tạo không khí sôi nổi tại buổi lễ.

Hoa hậu Bảo Ngọc cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh rạng ngời dự lễ ra quân.

Không khí sôi nổi, tươi trẻ lan tỏa tại buổi lễ với sự xuất hiện của các đại sứ đồng hành Chiến dịch Xuân tình nguyện.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - cho biết điểm mới của chiến dịch năm nay là chiến dịch diễn ra trên quy mô của TPHCM mới sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 171 tổ chức Đoàn - Hội thuộc khu vực địa bàn dân cư và lực lượng vũ trang, 13 tổ chức Đoàn thuộc khu vực công nhân lao động, 72 tổ chức Đoàn - Hội thuộc khu vực trường học, 47 câu lạc bộ, đội nhóm cấp thành thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cùng tham gia.

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM và các đơn vị tặng quà đến người dân và các bạn học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố nhân dịp đầu năm mới.

Chiến dịch năm nay dự kiến thu hút hơn 100.000 chiến sĩ và vận hành theo phương châm “5 kết nối”: Kết nối nguồn lực - Kết nối lực lượng - Kết nối địa bàn - Kết nối chuyên môn - Kết nối công nghệ.

Anh Khoa mong muốn các cấp bộ Đoàn - Hội, các lực lượng tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và sự sáng tạo trong tổ chức hoạt động. “Mỗi thanh niên, chiến sĩ Xuân tình nguyện cần xác định rõ vai trò không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ tình nguyện mà còn đại diện cho hình ảnh của tuổi trẻ TPHCM bản lĩnh, nhân ái, kỷ cương và giàu khát vọng cống hiến”, anh Nguyễn Đăng Khoa gửi gắm.

Ban Chỉ huy chiến dịch trao thư cám ơn các đại sứ đồng hành.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải trao cờ xuất quân chiến dịch cho anh Nguyễn Đức Trung - Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM.