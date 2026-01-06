Tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng tích cực của Đoàn trên không gian mạng

TPO - Trong bối cảnh mạng không gian mạng, nhất là mạng xã hội trở thành môi trường sống thiết yếu của người trẻ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng Đề án Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số giai đoạn 2025 – 2027.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã biến không gian mạng, nhất là mạng xã hội thành môi trường sống, học tập, lao động thiết yếu của người trẻ. Bên cạnh thông tin tích cực, tình trạng thông tin sai lệch, độc hại ngày càng gia tăng, tác động tiêu cực đến giới trẻ. Thực tế này đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống.

Đề án được thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đoàn, thực tiễn công tác thanh niên và xu hướng quốc tế.

Đề án có mục tiêu: Tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng tích cực của Đoàn trên không gian mạng. Xây dựng môi trường mạng lành mạnh, định hướng tư tưởng, lối sống cho thanh thiếu nhi Việt Nam. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trong thời đại số.

T.Ư Đoàn xây dựng Đề án Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số. Ảnh minh họa: Giang Thanh

Xây dựng cộng đồng trực tuyến tích cực

Để hiện thực hóa mục tiêu của Đề án, T.Ư Đoàn xác định triển khai nhiều nội dung giải pháp. Trong đó, có xây dựng và phát triển hệ thống kênh truyền thông số chính thức, đa dạng và có độ phủ rộng khắp. Sản xuất và lan tỏa nội dung số hấp dẫn, chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, định hướng giá trị và lối sống tích cực.

Tăng cường tương tác và kết nối hiệu quả với đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng, xây dựng cộng đồng trực tuyến tích cực. Xây dựng năng lực dẫn dắt, định hướng thông tin cho đoàn viên thanh niên trên không gian mạng; nắm bắt tình hình và dự báo xu hướng thanh thiếu niên quan tâm. Nâng cao năng lực đội ngũ và ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trên không gian mạng. Tăng cường kết nối, tương tác và hợp tác với các nền tảng, các trang lớn và người có ảnh hưởng.

Một trong những điểm nhấn của Đề án là phát triển website tích hợp, đa năng, theo dõi được tất cả kênh truyền thông số chính thức của Đoàn từ Trung ương đến cơ sở. Đầu tư nguồn lực phát triển tối thiểu 5 kênh truyền thông chủ lực trên các nền tảng phổ biến, như Facebook (Cổng thông tin Trung ương Đoàn), YouTube (Tuổi trẻ Việt Nam), TikTok (Tuổi trẻ Việt Nam), Ứng dụng Thanh niên Việt Nam và Website doanthanhnien.vn. Chuẩn hoá và đồng bộ hệ thống nhận diện truyền thông.

Đề án hướng tới tăng cường tương tác và kết nối hiệu quả với đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng. Ảnh minh hoạ: Giang Thanh

Đề án chú trọng xây dựng và ban hành quy trình sản xuất nội dung số chuyên nghiệp; tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho thành viên tổ truyền thông T.Ư Đoàn. Xây dựng các tuyến nội dung chủ đạo xuyên suốt giai đoạn 2025 – 2027 trên các kênh truyền thông số của Đoàn.

Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan báo chí, nhà sản xuất chuyên nghiệp và đặc biệt là mạng lưới KOLs, Influencers (người có sức ảnh hưởng).

Đặc biệt chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến khác, như phân tích dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), tự động hóa quy trình sản xuất nội dung, chatbot tự động tương tác, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng…

T.Ư Đoàn sẽ thành lập Tổ công tác chuyên trách về ứng dụng công nghệ số, có nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá và triển khai ứng dụng các công nghệ mới vào thực tiễn công tác Đoàn, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực và phù hợp với nguồn lực của tổ chức Đoàn.