Bí thư thường trực Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ Chính phủ phải là 'lá chắn thép' trên mặt trận tư tưởng

TPO - Phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh mỗi đoàn viên khối Chính phủ phải là lực lượng tinh nhuệ, là "lá chắn thép" trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bằng lập luận khoa học và thực tiễn sinh động.

Ngày 30/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần hành động “Khát vọng, cống hiến - Tiên phong, kiến tạo - Đoàn kết, phát triển”.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm.

Đại hội có sự tham dự của hơn 340 đại biểu đại diện cho hơn 190.000 đoàn viên, thanh niên của 51 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đặt giáo dục chính trị và đạo đức công vụ lên hàng đầu

Phát biểu tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của Đoàn Thanh niên Chính phủ dù mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, Đoàn Thanh niên Chính phủ tiếp tục tập trung đặt giáo dục chính trị và đạo đức công vụ lên hàng đầu. Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả đối với đoàn viên thanh niên Chính phủ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

"Mỗi đoàn viên cần ý thức sâu sắc rằng, làm việc trong các cơ quan Chính phủ không chỉ là nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước và trước Nhân dân. Bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính là nền tảng để thanh niên được tin cậy và trưởng thành", bà Trà nhấn mạnh.

Đoàn Thanh niên Chính phủ cần phát huy vai trò tiên phong trong các lĩnh vực then chốt, như cải cách thể chế, quản trị hiện đại và chuyển đổi số; hướng mạnh vào giải quyết những bài toán lớn, những vấn đề khó, những điểm nghẽn trong quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tổ chức phong trào hành động cách mạng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn, gắn chặt với các chương trình mục tiêu quốc gia

Chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là "trường học xã hội chủ nghĩa" để rèn luyện, sàng lọc và giới thiệu nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Đảng.

Tiên phong quản trị kiến tạo và "vaccine số"

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, đoàn viên thanh niên Chính phủ đã đạt được. Tuổi trẻ Chính phủ đã chứng minh được vị thế, vai trò bằng những dấu ấn nổi bật. Cụ thể, dấu ấn bản lĩnh chính trị và sự tiên phong trong chuyển đổi số; về trí tuệ và sức sáng tạo chuyên môn; tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội; công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Hướng tới các dấu mốc 100 năm của Đảng và đất nước, trong nhiệm kỳ tới, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị, Đoàn Thanh niên Chính phủ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức công vụ, coi tinh thần cống hiến là lẽ sống của thanh niên Chính phủ.

Anh Triết nhấn mạnh, đoàn viên khối Chính phủ là những người trực tiếp tham mưu cơ chế, chính sách, xây dựng pháp luật và điều hành những huyết mạch kinh tế của đất nước. Các văn bản soạn thảo, mỗi quyết định tham mưu, mỗi sáng kiến kỹ thuật mà đoàn viên Chính phủ đề xuất đều tác động trực tiếp, sâu rộng đến sự phát triển của đất nước và đời sống của hàng triệu người dân. Vì vậy, yêu cầu bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng phải được đặt lên hàng đầu.

Với tỉ lệ đoàn viên là đảng viên rất cao, các đồng chí phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không ai khác, các đồng chí phải là lực lượng tinh nhuệ, là lá chắn thép trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bằng lập luận khoa học và thực tiễn sinh động, tạo ra những "vaccine số" để giúp đoàn viên thanh niên có sức đề kháng trước những thông tin xấu độc" - anh Nguyễn Minh Triết.

Anh Triết cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Chính phủ triển khai các phong trào với tư duy quản trị kiến tạo và tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Phong trào của Đoàn thanh niên Chính phủ không thể đo đếm bằng số lần ra quân hay lượt thanh niên tham gia mà phải đo bằng hiệu quả đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, mỗi tổ chức của đơn vị mình.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức tình nguyện theo phong hướng bền vững, có địa chỉ và có sản phẩm đầu ra; ưu tiên hàng đầu tình nguyện tại chỗ, tình nguyện về chuyên môn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo phương châm "gần thanh niên, vì thanh niên".

Anh Triết kỳ vọng trong nhiệm kỳ, Đoàn thanh niên Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cụ thể là việc triển khai các công trình thanh niên để hỗ trợ trực tiếp, toàn diện cho 248 xã, phường đặc thù vùng biên giới trên mọi miền Tổ quốc còn nhiều khó khăn. Đoàn thanh niên Chính phủ cần thiết kế các dự án dài hơi, rõ ràng về kết quả đầu ra thực tiễn đạt được.

500 công trình, phần việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Anh Bùi Hoàng Tùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, với tinh thần “Tuổi trẻ Chính phủ: Khát vọng, cống hiến - Tiên phong, kiến tạo - Đoàn kết, phát triển”, đoàn viên thanh niên Chính phủ sẽ luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong việc khơi thông nguồn lực phát triển. Tuổi trẻ Chính phủ xác định tư duy phải sắc bén hơn, đổi mới phải quyết liệt hơn để sức mạnh của Chính phủ thực sự phụng sự nhân dân hiệu quả nhất.

Anh Bùi Hoàng Tùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá và 12 chỉ tiêu trọng tâm.

Trong đó có, 500 công trình, phần việc của thanh niên các cấp trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị; trồng mới 1.000.000 cây xanh; tổ chức 250 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Phấn đấu giới thiệu 6.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, phấn đấu 70% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Đại hội biểu quyết nội dung, chương trình tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng