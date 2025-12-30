Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; cùng 3 yếu tố cốt lõi mà thanh niên cần có là trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán.

Chiều 30/12, tại Hà Nội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra phiên trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tham dự, chia sẻ, truyền lửa và giao nhiệm vụ cho thế hệ trẻ.

Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng hơn 340 đại biểu Đại hội.

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I. Ảnh: Xuân Tùng

Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực từ đổi mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, sung sức nhất về thể chất, tinh thần, trí tuệ và sự cống hiến. Qua các thời kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là đội quân hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù mỗi giai đoạn có nhiệm vụ chính trị khác nhau, phụ thuộc vào hoàn cảnh trong nước và bối cảnh quốc tế, nhưng thanh niên luôn khát khao vươn lên, khẳng định mình, đóng góp cho Tổ quốc và nhân dân.

Từ các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” trước đây, đến “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp quốc gia”, các phong trào trong lực lượng vũ trang… đều cho thấy tinh thần sẵn sàng, trách nhiệm và cống hiến của thanh niên.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta tự hào về những đóng góp đó, và càng tự hào bao nhiêu càng phải ý thức rõ trách nhiệm của mình bấy nhiêu; biến vinh quang thành trách nhiệm lớn lao hơn, cống hiến nhiều hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Thủ tướng cũng chia sẻ triết lý quan trọng về phát triển: “Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn; Động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo; Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”.

Dẫn chứng từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, Thủ tướng cho biết việc nâng chỉ tiêu từ 7% lên 8% là một áp lực lớn nhưng cần thiết để tạo nỗ lực đột phá. Nếu chỉ thỏa mãn với mục tiêu thấp, chúng ta sẽ chùng xuống. Ngược lại, khi đặt mục tiêu cao và quyết tâm thực hiện, chúng ta sẽ đạt được những kết quả vượt bậc, tạo thêm nguồn lực cho đất nước.

Thủ tướng mong muốn mỗi đoàn viên phải là một hạt nhân đổi mới sáng tạo, không ngần ngại đảm nhận việc khó, việc mới.

Trí tuệ, thời gian và quyết đoán

Định hướng về hành trang cần thiết cho thanh niên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các bạn trẻ phải tập trung rèn luyện 3 điều cốt lõi là trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán.

Các bạn trẻ phải không ngừng học tập, rèn luyện trong môi trường thực tiễn và tự tạo áp lực để vượt qua chính mình. Phải biết quý trọng và tiết kiệm thời gian.

Thủ tướng lưu ý, tiết kiệm thời gian là việc sắp xếp thứ tự ưu tiên. Trong khung thời gian hữu hạn, thanh niên cần biết ưu tiên việc quan trọng nhất để tối ưu hóa sức lao động.

Thanh niên không được cầu toàn nhưng cũng không được nóng vội, đặc biệt không được bỏ lỡ cơ hội. Sự quyết đoán phải dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và sự sáng suốt để đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất với năng lực và sở trường của bản thân.

Đoàn Chủ tịch Đại hội tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Xuân Tùng

Sống chân thành, vị tha và biết chia sẻ

Bên cạnh chuyên môn, Thủ tướng đề cao đạo đức và lối sống của thanh niên. Thủ tướng mong muốn các bạn trẻ phải biết yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia, đặc biệt là với những người yếu thế, khó khăn.

“Chúng ta làm việc bằng cả trái tim, từ trái tim đến trái tim sẽ khác”, Thủ tướng nói. Sự chân thành không chỉ giúp ích trong quan hệ xã hội mà còn là chìa khóa thành công trong công tác đối ngoại. Thủ tướng cũng khuyên thanh niên nên đặt con người và sự vật trong sự vận động, phát triển để có cái nhìn vị tha, hướng tới tương lai thay vì sa đà vào những khuyết điểm nhất thời.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng và kỳ vọng thế hệ trẻ phát huy vai trò tiên phong trong đoàn kết thống nhất; tiên phong trong học tập, lao động, sản xuất; tiên phong trong nâng cao năng lực, trình độ, trí tuệ; tiên phong trong chia sẻ, cảm thông với tất cả mọi người xung quanh. Tổ chức Đoàn tạo ra môi trường để thanh niên được thể hiện, được cống hiến và được phát triển, "không để một tài năng trẻ nào bị lãng quên, một ý tưởng tốt nào bị gạt bỏ, một tâm huyết nào không được ghi nhận".