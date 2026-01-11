Tuổi trẻ Hà Tĩnh với dấu ấn nổi bật trong công tác Đoàn, phong trào thiếu nhi

TPO - Với những kết quả toàn diện, nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 7 đơn vị tiêu biểu toàn quốc được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cờ thi đua xuất sắc.

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8, khóa XII. Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương những đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Ngoài ra, trước đó công trình “Phòng, chống đuối nước cho trẻ em” do tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai được bình chọn top 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025.





Hà Tĩnh là 1 trong 7 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Năm 2025, với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào, vững tin theo Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, tạo nhiều dấu ấn đậm nét. Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Toàn tỉnh đã thành lập hơn 50 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 800 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông; giúp người dân di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa, thu hoạch nông sản, xây dựng nhà ở tạm.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền hai cấp.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ tình nguyện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025”, các cấp bộ Đoàn đã thành lập hơn 160 đội tình nguyện, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 240 căn nhà; huy động 1.511 triệu đồng, hơn 5.000 ngày công, trao tặng gần 100 suất quà cho các hộ dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với những kết quả đạt được, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được triển khai hiệu quả thông qua các mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hưởng ứng mùa du lịch biển năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 30 đợt ra quân, thu hút hơn 7.500 lượt đoàn viên, thanh niên, thu gom trên 15 tấn rác thải nhựa, góp phần chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các công trình thanh niên chào mừng mùa du lịch.

Dấu ấn nổi bật trong năm 2025

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, bão lũ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện với tinh thần “4 chủ động”, tham gia sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, hỗ trợ thu hoạch hoa màu, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã huy động hơn 20 tỷ đồng nguồn lực; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trực tiếp vận động hơn 8 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 2.000 phần quà, 5.000 túi an sinh, 40 tấn hàng cứu trợ, giúp đỡ trên 12.000 lượt người dân; trao tặng 300 bộ trang thiết bị phòng, chống thiên tai cho các đội hình thanh niên tình nguyện.

Các lớp học bơi miễn phí được triển khai tại các trường học.

Phong trào “Bình dân học vụ số” và công tác chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Toàn tỉnh thành lập mới hơn 210 đội hình với gần 3.000 thành viên, duy trì gần 300 tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% xã, phường, thị trấn; tổ chức 185 hoạt động tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân. Các đội hình thanh niên xung kích được triển khai tại 69/69 trung tâm hành chính công cấp xã, hỗ trợ hiệu quả dịch vụ công, Đề án 06 và chuyển đổi số.

Hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 45 mô hình kinh tế thanh niên quy mô trên 200 triệu đồng; tổ chức 46 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, 120 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giải ngân 16 tỷ đồng vốn ủy thác cho thanh niên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn hỗ trợ hơn 800 triệu đồng vốn không hoàn lại cho các ý tưởng khởi nghiệp, ưu tiên mô hình chuyển đổi xanh; tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ lan tỏa giá trị sản phẩm Hà Tĩnh”, trong đó phiên livestream “Chợ phiên hàng Việt” thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi tiếp tục là điểm sáng với công trình “Bể bơi cho em” gồm 3 bể bơi cố định, 15 bể bơi di động trị giá 5 tỷ đồng; tổ chức hơn 60 lớp bơi miễn phí cho gần 2.500 thiếu nhi; xây dựng hàng trăm điểm phao cứu sinh, cảnh báo đuối nước và loa phát thanh thông minh. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số trẻ em tử vong do đuối nước năm 2025 giảm 54% so với năm 2024, khẳng định hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ của các công trình, phần việc thanh niên.