Lan tỏa yêu thương từ Ngày hội ‘Sắc xuân tuổi thơ – Hương vị Tết Việt’ tại Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Sáng 10/1, tại Trường PTDTBT Tiểu học Vĩnh Hà, Tỉnh Đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị tổ chức Ngày hội thiếu nhi “Sắc xuân tuổi thơ – Hương vị Tết Việt”, mang không khí Tết ấm áp đến với học sinh vùng khó.

Ngày hội diễn ra trong không khí rộn ràng, nhiều sắc màu tuổi thơ với sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu nhi. Ban Tổ chức đã trao tặng 45 chiếc xe đạp, 45 suất quà gồm gạo và mũ bảo hiểm cùng 500 khăn quàng đỏ cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Vĩnh Hà.

Các em có hoàn cảnh khó khăn được tặng xe đạp tại Ngày hội.

Tổng trị giá các phần quà và hoạt động gần 100 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn – Đội và các đơn vị tài trợ đối với thiếu nhi vùng khó khăn.

Không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia vật chất, chương trình còn tạo không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống với nhiều hoạt động phong phú như đồng diễn sân trường, tham quan các gian hàng “Không gian Tết quê em”, giao lưu văn nghệ, nhảy sạp. Các em thiếu nhi được tìm hiểu về phong tục Tết cổ truyền, thêm yêu giá trị văn hóa dân tộc và có thêm động lực phấn đấu trong học tập.

Các em biểu diễn nhảy sạp tại Ngày hội.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn nhấn mạnh Ngày hội là dịp gửi gắm tình cảm, niềm tin và sự động viên đến các em nhỏ vùng khó, trong đó có nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Những món quà được trao tặng không chỉ hỗ trợ phương tiện đến trường mà còn khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Hoàng Nam
