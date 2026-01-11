Anh Bùi Quang Huy họp mặt cựu cán bộ Đoàn - Hội các thời kỳ Trường Đại học Luật TPHCM

TPO - Chiều tối 10/1, Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức chương trình Họp mặt cựu cán bộ Đoàn - Hội các thời kỳ, hòa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống trường (1976-2026) và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TPHCM (1996-2026).

Buổi họp mặt có sự tham dự của hơn 200 cựu cán bộ Đoàn - Hội, những người từng là thủ lĩnh thanh niên của trường, nay có nhiều người trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, địa phương. Trong đó có ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các cựu cán bộ Đoàn - Hội Trường Đại học Luật TPHCM về dự buổi họp mặt hướng đến kỷ niệm 50 năm truyền thống nhà trường. Ảnh: Trường Đại học Luật TPHCM

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (thứ hai từ trái qua), ông Trần Văn Bảy (bìa trái) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, TS Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM gửi lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ Đoàn – Hội đã gắn bó, cống hiến và đồng hành với nhà trường trong suốt gần 50 năm hình thành và phát triển.

Ông Sơn khẳng định, từ tổ chức tiền thân được thành lập năm 1976 đến quá trình phát triển mạnh mẽ như hiện nay, công tác Đoàn – Hội luôn là lực lượng xung kích, giữ vai trò quan trọng trong việc rèn luyện lý tưởng, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự xã hội cho các thế hệ sinh viên luật, góp phần tạo nên bản sắc năng động, trách nhiệm và nhân văn của sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM.

TS Lê Trường Sơn bày tỏ, buổi gặp mặt không chỉ là dịp ôn lại những kỷ niệm thanh xuân gắn bó với mái trường, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển nhà trường.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ 5 từ phải qua) - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng các đại biểu về dự, ôn lại truyền thống nhà trường.

Các thế hệ cán bộ Đoàn - Hội gửi gắm thông điệp tương lai đến nhà trường.

Đại biểu cùng hòa vang những ca khúc kỷ niệm.

Dịp này, ông Phạm Văn Định – nguyên Trưởng ban Quản lý Ký túc xá, Phòng Công tác chính trị – Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM, trao tặng trường ca khúc “50 năm ánh sáng công lý”. Ảnh: Trường Đại học Luật TPHCM

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Văn Định – nguyên Trưởng ban Quản lý Ký túc xá, Phòng Công tác chính trị – Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM, đã trao tặng trường ca khúc “50 năm ánh sáng công lý”. Ca khúc được kết tinh từ tình cảm sâu nặng, niềm tri ân và niềm tự hào của ông dành tặng mái trường thân yêu nhân dịp hướng tới ngày lễ trọng đại của trường