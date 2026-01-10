Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Vĩnh Long số hóa dữ liệu 124 xã, phường

Cảnh Kỳ
TPO - Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số, tuổi trẻ Vĩnh Long triển khai công trình Tuổi trẻ và các địa danh trên quê hương Vĩnh Long mới, nhằm chuẩn hóa và ứng dụng dữ liệu địa phương phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa công bố công trình “Tuổi trẻ và các địa danh trên quê hương Vĩnh Long mới”, do thanh niên tỉnh thực hiện số hóa. Công trình nhằm số hóa, chuẩn hóa và ứng dụng dữ liệu địa phương phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Công trình số Tuổi trẻ và các địa danh trên quê hương Vĩnh Long mới.

Công trình tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu địa phương thống nhất, phản ánh đầy đủ các nội dung về lịch sử, kinh tế - xã hội, văn hóa, hệ thống thiết chế và tổ chức Đoàn - Hội - Đội tại từng xã, phường tới tỉnh. Đồng thời, trực quan hóa dữ liệu bằng infographic, phục vụ tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt chuyên đề trên nền tảng số.

Các ấn phẩm số hóa của 124 xã phường có nội dung về ý nghĩa tên gọi, hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội, sản phẩm đặc trưng, giáo dục - y tế - thiết chế cơ sở, tổ chức Đoàn - Hội - Đội, phong trào - công trình - gương tiêu biểu… Dữ liệu được chuẩn hóa và cập nhật hằng quý.

Theo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, công trình là sản phẩm chuyển đổi số, minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc nắm chắc địa bàn, hiểu sâu thực tiễn, đồng hành cùng thanh niên và địa phương trong giai đoạn mới.

Dữ liệu của phường Bình Minh, một trong 124 xã phường của Vĩnh Long.

Sau hợp nhất với Trà Vinh và Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long có diện tích gần 6.300km²; dân số hơn 4,2 triệu người; toàn tỉnh có 124 đơn vị hành chính cấp xã (105 xã, 19 phường). Những định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra không gian rộng lớn để tuổi trẻ Vĩnh Long tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Cảnh Kỳ
