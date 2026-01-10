Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Huế tuyên dương nhiều ‘Sinh viên 5 tốt’, ‘Sao tháng Giêng’ các cấp

Ngọc Văn
TPO - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Đại học Huế tổ chức chương trình tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao tháng Giêng” các cấp, đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn thể đoàn viên, sinh viên.

Chương trình nhằm tôn vinh truyền thống của các thế hệ học sinh, sinh viên, ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và phong trào, hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo Ban tổ chức, trong năm học 2024 - 2025, phong trào “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao tháng Giêng” tại Đại học (ĐH) Huế tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Ở cấp Trung ương, ĐH Huế có 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” đồng thời đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐH Huế.

Ở cấp thành phố, có 10 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 34 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”. Riêng cấp ĐH Huế, có 317 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 59 sinh viên được vinh danh “Sao tháng Giêng”.

Đại diện lãnh đạo Hội Sinh viên ĐH Huế cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 1.000 công bố khoa học quốc tế và lựa chọn tối thiểu 200 dự án công nghệ tiêu biểu để kết nối, kêu gọi đầu tư. Cùng với đó, việc thực hiện đề án quốc gia về ngoại ngữ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực hội nhập của sinh viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn ĐH Huế phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kêu gọi đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, góp phần xây dựng ĐH Huế ngày càng phát triển.

Ngọc Văn
