Hà Quang Triệu - 'Sinh viên 5 tốt' tiêu biểu, tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

SVO - Hà Quang Triệu vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Sư phạm - Trường Đại học Đồng Tháp, là gương mặt “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương nhiều năm liền. Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Triệu vinh dự trở thành đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Hà Quang Triệu vừa tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi, Trường Sư phạm - Trường Đại học Đồng Tháp.

Kiên trì rèn luyện theo 5 tiêu chí “Sinh viên 5 tốt”

Lựa chọn theo học ngành Sư phạm Sinh học, Triệu chia sẻ: “Đây không chỉ là một quyết định nghề nghiệp mà còn là ước mơ được góp sức cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, lan tỏa tình yêu khoa học và tinh thần học tập đến các thế hệ học sinh. Những trải nghiệm thực tế khi được tham gia hoạt động “một ngày làm giáo viên” tại trường THPT đã củng cố thêm niềm tin và đam mê của mình với nghề giáo”.

Quang Triệu theo học tại Trường Sư phạm - Trường Đại học Đồng Tháp với ước mơ

﻿trở thành giáo viên.

Trong quá trình học tập tại Trường, Hà Quang Triệu luôn xác định rõ mục tiêu rèn luyện toàn diện theo 5 tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Chính sự kiên trì theo đuổi các tiêu chí này đã giúp Triệu liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và đặc biệt là “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Trong quá trình học tập tại Trường, Triệu tích cực tham gia và từng giữ nhiều vai trò trong công tác Đoàn - Hội như: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khoa, Liên chi Hội trưởng Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên. Thông qua các phong trào như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi và nhiều hoạt động an sinh xã hội…Triệu rèn luyện được kỹ năng tổ chức và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Quang Triệu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

Chia sẻ về bí quyết cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào, Hà Quang Triệu cho biết bản thân luôn xây dựng kế hoạch học tập khoa học, xác định rõ thứ tự ưu tiên và tận dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý thời gian. Với Triệu, chính các hoạt động Đoàn - Hội đã giúp cậu bạn trưởng thành, tự tin và học được nhiều bài học quý giá để áp dụng vào việc học.

Tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã mang về cho Hà Quang Triệu nhiều phần thưởng và danh hiệu quý giá. Đối với Triệu, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không phải là điểm dừng mà là động lực để tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. “Đây là minh chứng cho hành trình cố gắng của mình, nhưng cũng là lời nhắc nhở để mình tiếp tục rèn luyện, cống hiến và sống có ích hơn mỗi ngày”, Triệu bày tỏ.

Quang Triệu liên tục đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương

﻿trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Đằng sau những danh hiệu và bằng khen là cả một hành trình nỗ lực được Hà Quang Triệu xây dựng bằng sự kỷ luật, kiên trì và tinh thần không ngại thử thách. Chia sẻ về cách bản thân phấn đấu để đạt được các thành tích trong học tập và phong trào sinh viên, Triệu cho biết: “Mình luôn tâm niệm rằng mọi thành công đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên trì trong từng bước đi. Không có kết quả nào đến một cách ngẫu nhiên”.

Theo đó, Triệu luôn chủ động thiết lập thời gian biểu khoa học, phân bổ hợp lý giữa học tập, tham gia hoạt động Đoàn - Hội và thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh việc học trên giảng đường, Triệu tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tham gia các buổi tọa đàm, workshop, báo cáo chuyên đề để bổ sung kiến thức, kỹ năng tổ chức và lãnh đạo. “Mỗi hoạt động phong trào đều là một bài học thực tế giúp mình trưởng thành hơn và sáng tạo hơn trong công việc”, Triệu chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình ấy không hề bằng phẳng. Khó khăn lớn nhất đối với Quang Triệu chính là áp lực cân bằng thời gian giữa học tập và tham gia, tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội. “Những giai đoạn cao điểm, bài vở, thi cử và nhiệm vụ phong trào đan xen khiến mình không ít lần cảm thấy căng thẳng. Bên cạnh đó, việc làm việc nhóm với nhiều bạn có cá tính, quan điểm khác nhau cũng đặt ra không ít thử thách trong quá trình phối hợp và tổ chức hoạt động”, Triệu tâm sự.

Thay vì chùn bước, Triệu chọn cách đối diện và vượt qua. “Có lúc mình gặp thất bại, công việc chưa đạt như mong muốn, nhưng bản thân học cách chấp nhận, rút kinh nghiệm và tiếp tục cố gắng. Mình tin rằng, chỉ cần giữ tinh thần lạc quan và không bỏ cuộc, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua”, Triệu bày tỏ. Khi cần thiết, nam sinh chủ động tìm đến sự hỗ trợ, định hướng từ các cấp Đoàn - Hội để hoàn thiện bản thân tốt hơn qua từng chặng đường.

Chính sự kiên trì, cầu thị và tinh thần không ngại thử thách ấy đã giúp Quang Triệu từng bước khẳng định mình, trở thành “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương, lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam năng động, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến.

Khát vọng của người trẻ thời đại mới: Sống có trách nhiệm và sống để cống hiến

Hà Quang Triệu vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Đây là cột mốc quan trọng ghi nhận hành trình phấn đấu bền bỉ của người trẻ trong thời đại mới. Với tinh thần của một “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu, Quang Triệu đang từng ngày lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam thời kỳ mới: bản lĩnh, nhân ái, trách nhiệm và luôn sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Hà Quang Triệu vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Chia sẻ thông điệp gửi đến các bạn trẻ, Hà Quang Triệu cho rằng, để sống có ích cho xã hội, mỗi người trẻ trước hết cần có tầm nhìn rộng mở và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Theo Triệu, việc tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội không chỉ là cống hiến mà còn giúp mỗi bạn trẻ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước. “Mỗi bạn trẻ hãy trở thành một công dân có trách nhiệm, biết quan tâm đến cộng đồng và sẵn sàng chung tay vì xã hội. Khi sống có trách nhiệm, chúng ta không chỉ làm cho xã hội tốt đẹp hơn mà còn trở thành niềm tự hào của gia đình”, Triệu nhấn mạnh.

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Theo Triệu, người trẻ không nên ngại đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân, bởi chính những ước mơ ấy sẽ tạo động lực để mỗi người không ngừng vươn lên: “Hãy dám mơ ước, dám hành động và nỗ lực hết mình. Chỉ cần kiên trì, thành công rồi sẽ đến”.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2024” Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp.

Đặc biệt, Hà Quang Triệu cho rằng thất bại là một phần tất yếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người. “Thất bại không đáng sợ, điều quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta có đủ bản lĩnh để đứng lên, rút ra bài học và tiếp tục bước tiếp hay không”, Triệu bày tỏ. Đồng thời, cậu bạn khích lệ các bạn trẻ luôn giữ tinh thần lạc quan, bền bỉ trên con đường theo đuổi ước mơ.

Một số thành tích nổi bật của Hà Quang Triệu: - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2023-2024 và 2024 – 2025; - Bằng khen của Trung ương Hội SVVN cho cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024 - 2025”; - Bằng khen của Trung ương Hội SVVN cho cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2025”; - Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cho cá nhân "Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025"; - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho cá nhân "Có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp"; - Giải thưởng "Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen Hồng năm 2025"; - Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Tháp năm 2025".

Ảnh NVCC