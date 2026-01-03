Sẩm Pí Diệu - Gương điển hình thi đua yêu nước với loạt thành tích ấn tượng ở tuổi 19

SVO - Ở tuổi 19, Sẩm Pí Diệu - sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến), Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã sở hữu bảng thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội ấn tượng. Với tinh thần học tập và rèn luyện bền bỉ, cùng khát vọng cống hiến, Diệu là một trong những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương “Gương điển hình thi đua yêu nước TP. HCM giai đoạn 2020-2025”.

Sẩm Pí Diệu là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đam mê nghiên cứu khoa học và những dấu ấn học thuật ở tuổi 20

Sẩm Pí Diệu sinh ra và lớn lên tại TP. HCM, cậu bạn sớm bộc lộ niềm yêu thích với công nghệ và khoa học máy tính. Những năm học tại Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM đã giúp Diệu có cơ hội tiếp cận môi trường nghiên cứu, tham gia các sân chơi trí tuệ và từng bước hình thành tư duy khoa học. Chính từ những trải nghiệm ấy, Diệu đặt mục tiêu theo học Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Tham gia báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế về kỹ thuật y sinh (BME10).

Không chỉ học tập tốt, Diệu còn sớm tập trung vào nghiên cứu khoa học. Đến nay, Diệu đã có 02 bài kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế và 02 bài kỷ yếu hội thảo trong nước; trong đó là tác giả chính của 01 bài báo khoa học có chỉ mục Scopus Q4. Các nghiên cứu của Diệu tập trung vào những lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo, hệ thống đa phương tiện thời gian thực, giao thoa giữa công nghệ thông tin và y sinh… Trong quá trình học tập và rèn luyện, Sẩm Pí Diệu ghi dấu ấn bằng chuỗi thành tích nổi bật tại nhiều sân chơi học thuật, sáng tạo và kỹ năng, tiêu biểu như: giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024; giải Nhất Hội thi Thử thách Trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) TP. HCM năm 2024 (và Giải Nhì năm 2023 và năm 2025); giải Ba vòng Khu vực miền Nam Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc lần thứ XXXI năm 2025; Huy chương Đồng Olympic Tin học Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023; Huy chương Đồng Giải thưởng Thiết kế - Chế tạo - Ứng dụng năm 2025; giải Ba Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Sinh viên với khát vọng non sông”; các giải tại Hội thi Tin học trẻ, Giờ lập trình - Hours of Code, sân chơi “Bạn của khoa học”, hùng biện S-Talks…

“Tất cả đều xuất phát từ sự ham vui và tò mò. Mình thường tò mò về các cuộc thi khác nhau dù lớn hay nhỏ nên mình tham gia nhiều cuộc thi. Thông qua những cuộc thi ấy, mình được học nhiều điều mới mẻ… Đôi lúc bản thân cảm thấy mệt và rất đuối nhưng nhìn vào những kinh nghiệm trước đây, mình biết rằng dù qua bất kỳ hoạt động nào, dù tham gia cuộc thi có giải thưởng hay không thì tự bản thân mình chắc chắn sẽ chiêm nghiệm ra được một điều gì đó để học thêm được nhiều thứ và phát triển bản thân hơn mỗi ngày”, Diệu bày tỏ.

Đạt giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024.

Chia sẻ về động lực phấn đấu, Sẩm Pí Diệu cho biết bản thân luôn tìm cảm hứng từ những tấm gương đi trước. Đó có thể là các anh chị cùng trường, cùng ngành hoặc đơn giản là những người trẻ tiêu biểu được tuyên dương, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông. “Mỗi khi nhìn thấy các anh chị hay những bạn trẻ nhỏ tuổi hơn mình đạt được những thành tích nổi bật, mình luôn tự nhủ rằng nếu họ làm được thì mình cũng có thể làm được, chỉ cần nỗ lực hơn mỗi ngày”, Diệu chia sẻ.

Theo Diệu, chính những hình ảnh như: Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM, Tài năng trẻ TP. HCM, “Sinh viên 5 tốt” hay các cá nhân đạt giải thưởng về khoa học - công nghệ đã trở thành nguồn động viên tích cực, thôi thúc Diệu không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người trẻ thời đại số

Song hành với học tập và nghiên cứu, Sẩm Pí Diệu còn là một đoàn viên, sinh viên năng động trong các hoạt động Đoàn - Hội. Hiện nay, Diệu đảm nhiệm nhiều vai trò như Ủy viên BCH Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội 25A02, Lớp trưởng lớp 25A02 và là Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2028.

Những nỗ lực không ngừng của Diệu đã được ghi nhận bằng hàng loạt danh hiệu và giải thưởng như: Danh hiệu “Học sinh 3 tốt tiêu biểu” cấp Trung ương năm học 2023 - 2024; Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của Trung ương Đoàn; Tuyên dương và bảo trợ Tài năng trẻ TP. HCM; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng nhiều giải thưởng học thuật nổi bật… “Đối với danh hiệu Học sinh 3 tốt tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2023-2024, danh hiệu này là điểm tựa, mục tiêu để mình phấn đấu trong quá trình học tập ở cấp 3. Mình đã đặt mục tiêu “Học sinh 3 tốt” từ những ngày đầu tiên lên cấp 3 và xem đó như là đích đến để cố gắng và nỗ lực”, nam sinh bộc bạch.

Đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt tiêu biểu” cấp Trung ương năm học 2023-2024.

Đặc biệt, Diệu được UBND TP. HCM công nhận là “Gương điển hình thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025”, đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình rèn luyện của Diệu. Với Diệu, đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực suốt nhiều năm mà còn là động lực để tiếp tục lan tỏa hình ảnh sinh viên “thành phố Bác” năng động, sáng tạo và giàu trách nhiệm với xã hội. Đây cũng là danh hiệu khiến Diệu tự hào nhất, cậu bạn tâm sự: “Gương điển hình thi đua yêu nước TP.HCM, giai đoạn 2020-2025 không chỉ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của mình trong suốt 05 năm qua mà còn là điều để mình nhắc nhở bản thân phải tiếp tục, tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để lan tỏa hình ảnh sinh viên năng động, sáng tạo”.

Bên cạnh thành tích học tập, Sẩm Pí Diệu còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Với Diệu, cống hiến không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhỏ, xuất phát từ tinh thần sẻ chia và mong muốn giúp đỡ người khác.

Đạt giải Nhất Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) TP.HCM năm 2024.

Bí quyết giữ nhịp học tập giữa học thuật và phong trào

Dù đảm nhận nhiều vai trò và tham gia không ít hoạt động học thuật, phong trào, Sẩm Pí Diệu vẫn duy trì kết quả học tập tốt. Chia sẻ về bí quyết cân bằng, Diệu thẳng thắn cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn “vấp” khi quá cầu toàn và ôm đồm nhiều việc cùng lúc. “Có một học kỳ điểm số của mình bị sa sút, lúc đó mình thật sự sốc và căng thẳng. Mình nhận ra rằng nếu cứ cố làm tất cả mọi thứ một mình thì sớm muộn cũng sẽ quá tải”, Diệu nhớ lại.

Tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng.

Từ trải nghiệm ấy, Diệu chủ động tìm đến thầy cô, các anh chị để xin lời khuyên, dần học cách buông bỏ những việc không thật sự phù hợp với năng lực và quỹ thời gian của bản thân. “Mình tập tin tưởng mọi người hơn, chia nhỏ công việc để cùng nhau làm. Khi không còn ôm hết mọi thứ vào mình, mình vừa học hỏi được nhiều hơn từ bạn bè, vừa có thêm thời gian để tập trung cho việc học và nghiên cứu”, Diệu chia sẻ.

Với các hoạt động ngoại khóa, Diệu cho biết luôn cân nhắc kỹ trước khi tham gia. Trước mỗi cuộc thi hay chiến dịch tình nguyện, Diệu đều đối chiếu với lịch học, lịch thi và kế hoạch cá nhân để xem bản thân có đang bước vào giai đoạn cần tập trung cao độ cho học tập hay nghiên cứu hay không. “Mình tự hỏi nếu tham gia thì có đảm bảo được sự cân bằng giữa học tập, nghỉ ngơi và cống hiến không. Vì vậy không phải hoạt động nào mình cũng tham gia, nhưng đã tham gia thì mình cố gắng làm thật chất lượng”, Diệu nói.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý thời gian cũng giúp Diệu kiểm soát tốt khối lượng công việc. Diệu thường xuyên sử dụng các công cụ ghi chú, lịch điện tử như Google Calendar để gán nhãn hạn chót, xác định thứ tự ưu tiên, hạn chế bỏ sót công việc khi cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Theo Diệu, chính sự chủ động sắp xếp và biết lựa chọn đúng thời điểm đã giúp bản thân giữ được nhịp học tập ổn định, đồng thời vẫn có thể tham gia và cống hiến hiệu quả trong các hoạt động phong trào.

Tài năng trẻ TP. HCM năm 2024.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Sẩm Pí Diệu cho biết đang nỗ lực học tập để trở thành kỹ sư trí tuệ nhân tạo, tiếp tục học tập sau đại học và hướng tới nghiên cứu các ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Xa hơn, Diệu mong muốn mang tri thức và công nghệ phục vụ đất nước, góp phần lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong thời đại số. Hành trình của Sẩm Pí Diệu là minh chứng sinh động cho hình ảnh người trẻ hôm nay: giỏi chuyên môn, giàu lý tưởng và không ngừng nỗ lực phát triển bản thân.

