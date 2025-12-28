Học Kinh tế, đam mê khiêu vũ - nữ sinh Việt bất ngờ giành huy chương Olympic quốc tế

SVO - Không chỉ là một sinh viên năng động của Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Mai Diệu Linh hiện tại là một trong những gương mặt trẻ nổi bật khi giành Huy chương Bạc Olympic Quốc tế về An ninh Tài chính lần thứ V năm 2025, đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Diễn đàn Văn hóa Thanh niên ASEAN và ASEAN+3. Hành trình của Linh là minh chứng cho tinh thần “dám nghĩ, dám làm và dám thử” của thế hệ sinh viên Việt Nam hôm nay.

Tất cả bắt nguồn từ sự tò mò

Giữa hàng trăm sinh viên ưu tú đến từ khắp nơi trên thế giới, Mai Diệu Linh, cô gái năm hai Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Quốc tế về An ninh Tài chính 2025 (IOFS 2025) - cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga cùng Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga.

Mai Diệu Linh với lá cờ Việt Nam tỏa sáng rực rỡ cuộc thi IOFS 2025.

Nhưng với Linh, huy chương không phải là điểm kết thúc, mà là dấu mốc cho hành trình dám bước ra khỏi vùng an toàn. “Thú thật, ban đầu mình chỉ đăng ký vì tò mò, cô kể. “Môn an ninh tài chính nghe có vẻ xa lạ với sinh viên Kinh tế quốc tế như mình. Nhưng khi đọc kỹ đề thi, mình nhận ra đằng sau đó là cả một câu chuyện về cách các quốc gia bảo vệ nền kinh tế của mình, và đó cũng là điều Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình hội nhập”, Linh tâm sự.

Quyết định dự thi đồng nghĩa với việc cô phải dành nhiều tháng để ôn kiến thức kinh tế - quan hệ quốc tế bằng tiếng Anh, vừa học vừa dịch, vừa tự tìm cách hiểu sâu những vấn đề như rửa tiền xuyên quốc gia, chính sách tài khóa hay an ninh tài chính số.

Và Linh sẽ luôn nhớ mãi chuyến bay dài hơn 31 tiếng đưa Linh đến thành phố Krasnoyarsk dự vòng chung kết. “Đó là hành trình dài nhất đời mình, không chỉ vì đường xa, mà vì mình mang theo áp lực của chính bản thân: phải chứng minh rằng sinh viên Việt Nam không hề thua kém”.

Hành trình khó quên của cô gái Diệu Linh tại cuộc thi IOFS 2025.

Khi tên mình được xướng lên ở hạng mục Huy chương Bạc, Linh chia sẻ cô vẫn không tin được rằng mình có thể đạt giải. Nhưng điều khiến cô trân trọng nhất lại không nằm ở tấm huy chương. “Điều đáng giá nhất là được tranh luận và kết nối với những bạn đến từ hơn 40 quốc gia. Mình cũng hiểu rằng bản thân mình - thế hệ trẻ Việt Nam cần cố gắng hơn nữa để mang hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế”.

Linh vui vẻ nói: “Kiến thức giúp mình hiểu sâu hơn, nhưng văn hóa giúp mình mở lòng hơn. Và càng đi xa, mình càng thấy yêu đất nước mình và muốn làm rạng danh đất nước mình hơn”.

Quan điểm về “Đường cong” và “Đường thẳng”

Là sinh viên năm ba, Linh sớm gây ấn tượng bởi thành tích học tập xuất sắc cùng tinh thần nghiên cứu nghiêm túc. Cô đã tham gia và đạt được các thành tích trong học tập và nghiên cứu: được đăng tải các bài báo lên tạp chí quốc tế, kỷ yếu sinh viên, tham gia nhiều cuộc thi học thuật và nghiên cứu. Nhưng Linh không chỉ nhìn học tập như một con đường thẳng mà luôn phải giữ cho bản thân tâm thế chấp nhận thất bại. Quan trọng sau mỗi lần vấp ngã, bản thân cô vẫn giữ vững tinh thần học hỏi. “Thất bại cũng là một loại thành công, chỉ là nó đến với mình dưới dạng ‘bài học’ mà thôi”.

Song song với các hoạt động học tập, nghệ thuật, Linh còn là một đoàn viên nổi bật, chăm chỉ tham gia các hoạt động, sự kiện.

Cô luôn tin rằng: “Tri thức không phải là sức mạnh tuyệt đối. Bạn có kiến thức, nhưng nếu không biết chia sẻ, không có nhân cách, thì sẽ khó nhận được sự công nhận. Có trí thức còn phải có đạo đức. Đấy mới là điều khiến người khác đánh giá cao”.

Mang bản sắc Việt ra thế giới

Không chỉ trong học thuật, Linh còn là một trong những đại diện của Đoàn ĐHQGHN tham dự Diễn đàn Văn hóa Thanh niên ASEAN và ASEAN+3 lần thứ 20 tại Thái Lan. Tại đây, cô cùng đoàn Việt Nam giới thiệu văn hóa truyền thống thông qua các tiết mục biểu diễn, triển lãm và tọa đàm quốc tế.

Mai Diệu Linh chụp ảnh cùng bạn bè quốc tế tại sự kiện Diễn đàn Văn hóa Thanh niên ASEAN và ASEAN+3 lần thứ 20 tại Thái Lan.

Đặc biệt, Linh thể hiện sự tự tin và năng khiếu nghệ thuật khi trình diễn một tiết mục Violin “Bèo dạt mây trôi” - làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh và nhảy, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của bạn bè quốc tế. Cô tự hào chia sẻ: “Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nghe mọi người vỗ tay cho tiết mục của Việt Nam, mình cảm thấy rất tự hào. Đó là lúc mình thật sự hiểu ý nghĩa của việc mang bản sắc Việt ra thế giới, cũng như thấy được mọi nỗ lực rèn luyện của bản thân thật xứng đáng”.

Đam mê với nghệ thuật

Ít ai biết rằng ngoài niềm đam mê học tập, Diệu Linh còn là một vũ công khiêu vũ thể thao. Cô được bố mẹ cho tiếp xúc với nghệ thuật từ năm 4 tuổi, “Nhưng Dancesport là thứ gắn bó lâu nhất. Khiêu vũ không chỉ giúp mình rèn luyện sự tự tin mà còn dạy mình cách kết nối. Nó là một ngôn ngữ toàn cầu, không cần nói vẫn có thể hiểu”.

Năng khiếu này cũng giúp Linh tỏa sáng trong các sự kiện giao lưu quốc tế, nơi cô dùng âm nhạc và chuyển động để kết nối trái tim thay vì lời nói.

Cô gái Mai Diệu Linh vui vẻ, năng động, tỏa sáng, sống hết mình với nghệ thuật.

“Dám nghĩ, dám làm và dám thử”

Giữa hành trình nhiều dấu mốc, điều khiến Linh đặc biệt hơn cả là sự tự nhận thức và nội lực mạnh mẽ. Cô vẫn giữ thói quen viết nhật ký, ghi lại những lời tự nhủ, động viên bản thân trước mỗi kỳ thi, mỗi cột mốc quan trọng. “Khi đọc lại những trang nhật ký cũ sau khi đạt huy chương, mình thấy bản thân đã trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn rất nhiều”, cô tâm sự.

Với Mai Diệu Linh, cô luôn cố gắng phấn đấu, học hỏi không ngừng để phát triển bản thân, cống hiến cho xã hội.

Nhìn về tương lai, Linh dự định theo đuổi ước mơ du học thạc sĩ, tiếp tục hành trình nghiên cứu và mở rộng tri thức quốc tế. Nhưng hơn hết, cô vẫn trung thành với triết lý sống giản dị mà sâu sắc: “Hãy dám thử. Không cần phải thử những điều lớn lao mà chỉ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, nhiều trải nghiệm sẽ giúp bạn hiểu mình thực sự muốn gì, chỉ khi ấy bạn mới biết hướng nào cần bước tới”.