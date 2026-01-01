Hoàng Gia Bảo - vận động viên Aerobic Gymnastics Việt Nam chinh phục loạt Huy chương Vàng quốc tế

SVO - Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2004) là gương mặt trẻ tiêu biểu của Aerobic Gymnastics Việt Nam khi liên tiếp chinh phục Huy chương Vàng (HCV) tại Suzuki World Cup, SEA Games 32–33 và Giải vô địch châu Á. Song song hành trình thể thao, Gia Bảo còn là sinh viên ngành Quan hệ công chúng và đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Cơ duyên sớm với bộ môn thể dục dụng cụ

Hành trình gắn bó với Aerobic Gymnastics của Gia Bảo khởi đầu từ một lần theo người thân đến đón bạn tập luyện tại khu phố. Những động tác thực hiện theo bản năng của cậu bé khi ấy bất ngờ lọt vào “mắt xanh” ban huấn luyện và được đề nghị đào tạo bài bản. Từ khoảnh khắc tình cờ ấy, con đường đến với Aerobic Gymnastics chính thức mở ra. Bắt đầu tập luyện từ năm 6 tuổi, ban đầu theo định hướng của gia đình và thầy cô, đến khoảng 9 tuổi, Gia Bảo dần ý thức rõ hơn về lựa chọn của mình. Anh sớm xác định và kiên trì theo đuổi con đường thể thao thành tích cao.

Gia Bảo - vận động viên Aerobic Gymnastics đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Hành trình tích lũy huy chương trên các sàn đấu lớn

Trong quá trình thi đấu, Gia Bảo đạt nhiều thành tích ở các giải trong nước và quốc tế, gồm HCV Suzuki World Cup; HCV SEA Games 32, 33; HCV Giải vô địch châu Á; hạng 4 World Games; HCV Đại hội Thể thao toàn quốc; HCV Giải vô địch quốc gia; HCV Giải trẻ quốc gia. Bên cạnh đó, anh được tuyên dương Thanh niên tiêu biểu lĩnh vực thể dục thể thao và Sinh viên tiêu biểu lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại TP.HCM.

Gia Bảo cùng đồng đội nhận Huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Trong chuỗi thành tích ấn tượng, Gia Bảo cho biết tấm HCV SEA Games 33 để lại dấu ấn sâu sắc nhất. Không chỉ bởi ý nghĩa của một đại hội thể thao khu vực, mà còn bởi đây là thời điểm anh bước sang vai trò mới trong hành trình thi đấu.

Gia Bảo chia sẻ, nếu trước đây từng là vận động viên trẻ nhất đội, thi đấu dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Siyana Bozhilova và các đàn anh, đàn chị, thì tại SEA Games 33, anh đã trở thành một trong những gương mặt nòng cốt, cùng các huấn luyện viên mới - những người từng là đồng đội. Sự chuyển dịch vai trò ấy đánh dấu bước trưởng thành về bản lĩnh, đồng thời mở ra giai đoạn nhiều thách thức khi đội tuyển bước vào quá trình chuyển giao, tự chủ trong huấn luyện và thi đấu.

Gia Bảo cho biết tấm HCV SEA Games 33 là dấu mốc đặc biệt trong hành trình thi đấu của anh.

Gia Bảo thẳng thắn nhìn nhận, giai đoạn này mang đến áp lực lớn hơn bao giờ hết. “Trách nhiệm lúc này không còn là của riêng mình, mà là của cả tập thể, của màu cờ sắc áo mình mang trên người”, anh nói. Bên cạnh những tấm huy chương, Aerobic Gymnastics là môn thể thao đòi hỏi cường độ tập luyện cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro chấn thương. Gắn bó với bộ môn từ nhỏ, Gia Bảo cho biết việc gặp chấn thương như gãy ngón tay, chấn thương mũi hay các vấn đề về lưng là điều khó tránh. Để duy trì trạng thái thi đấu, anh kiên trì quá trình hồi phục và hỗ trợ y học thể thao, đồng thời đối diện áp lực tâm lý từ kỳ vọng của người hâm mộ và chính bản thân.

Bản lĩnh được tôi luyện từ đấu trường quốc tế

Gia Bảo cho biết quá trình thi đấu từ các giải trẻ trong nước đến sân chơi châu lục và thế giới giúp anh hình thành tư duy của một vận động viên chuyên nghiệp. Nếu ở các giải quốc nội, trọng tâm là hoàn thành bài thi đúng kỹ thuật, thì khi bước ra đấu trường lớn, áp lực buộc anh rèn khả năng kiểm soát tâm lý, thích nghi và chịu trách nhiệm với tập thể. Mỗi lần ra sân không chỉ là phần thi cá nhân, mà còn là đại diện cho đội tuyển.

Gia Bảo cùng đồng đội thi đấu nội dung Aerobic Gymnastics.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên đạt kết quả cao cũng đặt ra bài toán duy trì phong độ. Gia Bảo nhìn nhận thắng - thua đều là một phần của quá trình thi đấu, trong đó thất bại giúp điều chỉnh và hoàn thiện bản thân. Tinh thần cầu thị, không chủ quan và liên tục học hỏi được anh xem là yếu tố cần thiết để tiếp tục theo đuổi thể thao thành tích cao.

Bên cạnh vai trò thi đấu, Gia Bảo ý thức rõ trách nhiệm xã hội của một vận động viên trẻ từng được tuyên dương Thanh niên tiêu biểu và Sinh viên tiêu biểu lĩnh vực thể dục thể thao. Theo anh, thể thao không chỉ gắn với thành tích mà còn góp phần lan tỏa lối sống kỷ luật, bền bỉ và chú trọng sức khỏe toàn diện. Anh cho rằng nền tảng thể chất và tinh thần vững vàng là điều kiện để người trẻ theo đuổi những mục tiêu dài hạn, qua đó đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Song hành học tập và thi đấu: Cân bằng để không “lệch nhịp”

Song song sự nghiệp thể thao, Gia Bảo hiện là sinh viên ngành Quan hệ công chúng. Quyết định bước vào giảng đường sau nhiều năm thi đấu không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn thể hiện khát vọng làm mới trải nghiệm và hoàn thiện bản thân của chàng vận động viên trẻ.

Gia Bảo được tuyên dương với các danh hiệu dành cho vận động viên và sinh viên tiêu biểu.

Chia sẻ về ngành học đã chọn, Gia Bảo cho biết trước khi tốt nghiệp THPT, anh có 12 năm liên tục tập luyện và thi đấu, gần như dành trọn tuổi thơ cho sân tập. Từ sự trăn trở muốn mở rộng thế giới quan khi còn trẻ, Gia Bảo mạnh dạn theo đuổi song song thể thao và học tập, xem ngành Quan hệ công chúng như cánh cửa giúp anh tiếp cận những trải nghiệm mới mẻ ngoài sàn đấu.

Hành trình song hành giữa giảng đường và sàn tập, Gia Bảo thừa nhận đây là bài toán nhiều áp lực. Lịch tập luyện dày đặc cùng yêu cầu học tập nghiêm túc buộc anh phải rèn kỷ luật, chủ động quản lý thời gian và chấp nhận những giai đoạn quá tải. “Có lúc rất mệt và đuối sức, nhưng mình vẫn cố gắng từng ngày cho tương lai”, Gia Bảo chia sẻ. Sự đồng hành, thấu hiểu từ bạn bè và thầy cô chính là điểm tựa giúp anh duy trì phong độ thi đấu, đồng thời đảm bảo tiến độ học tập, để hai hành trình quan trọng của tuổi trẻ luôn song hành.

Niềm tin là điểm tựa cho chặng đường mới

Gia Bảo cho rằng, bên cạnh sân tập, môi trường đại học là không gian quan trọng giúp anh hoàn thiện bản thân. Nhìn lại năm 2025, anh cho biết việc học tập đã mang đến cơ hội mở rộng mối quan hệ, tiếp cận nhiều góc nhìn và rèn luyện kỹ năng giao tiếp ngoài phạm vi thể thao, tạo nền tảng cho chặng đường dài phía trước.

Gia Bảo dành thời gian cho học tập và các hoạt động ngoài sân tập.

Bước sang năm 2026, Gia Bảo đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tập luyện, hoàn thành các giải đấu theo kế hoạch và tốt nghiệp đúng hạn. Song song đó, anh mong muốn tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng, chia sẻ tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh tới giới trẻ. Từ trải nghiệm cá nhân, Gia Bảo gửi gắm thông điệp đến những bạn trẻ theo đuổi thể thao thành tích cao: Hãy tin vào lựa chọn của bản thân để đủ kiên định bước tiếp trên con đường đã chọn.

(Ảnh: NVCC)