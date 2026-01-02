Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ sinh Sư phạm và mục tiêu năm 2026: 'Làm để giỏi hơn' thay vì chờ đợi sự hoàn hảo

Thảo Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dương Thị Linh Chi (sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng) đang vẽ nên bức tranh cuộc đời mình bằng những gam màu rực rỡ của đam mê và nỗ lực. Không chỉ là một sinh viên sư phạm, ngành Giáo dục tiểu học, Linh Chi còn là một giáo viên dạy múa, một người mẫu tự do và một người trẻ đầy hoài bão. Câu chuyện của Linh Chi là minh chứng cho việc tuổi trẻ là khoảng thời gian để thử sức, để vấp ngã và để trưởng thành.

607220414-1215823860494424-7870958298112195700-n.jpg
Dương Thị Linh Chi (sinh năm 2005) là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Hải Dương.

Từ nhỏ, Linh Chi đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Múa, nhảy, chụp ảnh, cầu lông và làm đồ handmade là những hoạt động mà cô tìm thấy niềm vui và sự sáng tạo. Niềm đam mê này đã dẫn dắt cô đến với nghề người mẫu ảnh.

Linh Chi chia sẻ: "Với niềm đam mê nghệ thuật từ bé, mình rất thích đứng trên sân khấu để thể hiện tài năng, nhờ vậy mà mình có cơ hội được bén duyên với nghề mẫu ảnh". Sau hai năm gắn bó với nghề, cô vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân để mang đến những sản phẩm tốt nhất.

607895460-894744156631421-1507924475336462818-n.jpg
605945113-10024253634366065-3507853206541937739-n.jpg
Từ nhỏ, Linh Chi đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật.

Ước mơ của Linh Chi không chỉ dừng lại ở việc trở thành một người mẫu thành công. Cô ấp ủ mong muốn trở thành một giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức văn hóa mà còn khơi gợi niềm yêu thích nghệ thuật cho học sinh. Cô muốn dạy múa, catwalk, MC,... và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Hành trình theo đuổi đam mê của Linh Chi cũng không bằng phẳng. Cô phải đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là trong việc cân bằng giữa việc học và làm. Những ngày đầu bước chân vào nghề mẫu, Linh Chi nhận được nhiều lời khen về tiềm năng, nhưng cân nặng và vóc dáng có phần mũm mĩm lại trở thành một rào cản lớn đối với cô.

605163285-4436481323240677-4631076047933118022-n.jpg
Bên cạnh công việc học tập, Linh Chi còn là người mẫu ảnh tự do.

Với tính chất công việc đòi hỏi ngoại hình, việc giảm cân trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Linh Chi đã đặt mục tiêu giảm 15 cân trong vòng 3 tháng. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, cô đã đạt được mục tiêu của mình.

Bên cạnh đó, lịch học dày đặc và nhiều công việc khác nhau khiến Linh Chi thường xuyên rơi vào trạng thái quá tải. Cô đã có thời gian bỏ bê việc ăn uống và nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là một bài học quan trọng giúp Linh Chi nhận ra sự cần thiết của việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

610505287-3241654259375333-2554497786680530465-n.jpg
605144149-1371720544431493-9025175011153856724-n.jpg
Linh Chi ấp ủ mong muốn trở thành một giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức văn hóa mà còn khơi gợi niềm yêu thích nghệ thuật cho học sinh.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Linh Chi vẫn gặt hái được những thành tựu đáng tự hào. Trong học tập, cô liên tục nhận được học bổng khuyến khích học tập và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Trong các cuộc thi, cô luôn đạt được giải cao.

Trong công việc mẫu ảnh, Linh Chi được nhiều người yêu mến và nhận được nhiều lời mời làm việc. Cô có cơ hội kiếm thêm thu nhập, mở rộng các mối quan hệ và quan trọng nhất là được sống với đam mê của chính mình.

606976959-2147956316009233-6768147162197244741-n.jpg
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Linh Chi vẫn gặt hái được những thành tựu đáng tự hào trong học tập và làm việc.

Nhìn lại năm 2025, Linh Chi dùng ba từ để mô tả trọn vẹn năm vừa qua của bản thân: Rực rỡ, hạnh phúc và tự hào. Dù có những lúc đau buồn và thất bại, nhưng tất cả những trải nghiệm đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của cô.

Linh Chi hạnh phúc với những gì bản thân đang có và sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, trân trọng những điều ước mơ. Cô tự hào về những điều mình đã dám nghĩ, dám làm. "Dám sai, dám vấp ngã, nhưng sau cùng mình đã đứng dậy một cách tích cực hơn và tốt hơn", Linh Chi khẳng định.

Cô chia sẻ rằng, khoảnh khắc cô cảm thấy bản thân thật sự trưởng thành là sau một sự cố trong học tập và tình cảm. Những vấp ngã này đã giúp Linh Chi nhận ra những giá trị quan trọng trong cuộc sống và trở nên mạnh mẽ hơn.

608800674-1387222426394099-4696449621597776414-n.jpg
601234587-1207501937992072-736982208479895261-n.jpg
Nhìn lại năm 2025, Linh Chi dùng ba từ để mô tả trọn vẹn năm vừa qua của bản thân: Rực rỡ, hạnh phúc và tự hào.

Tết Dương lịch năm nay, Linh Chi đã trở về nhà đón Tết cùng gia đình và trổ tài nấu nướng những món ngon cho mọi người thưởng thức.

Về kế hoạch trong năm 2026, Linh Chi cho biết, cô sẽ tập trung phát triển những điều bản thân đang làm tốt và làm cho nó tốt hơn nữa. Hiện tại, cô chưa có những dự định quá đặc biệt, mà mong muốn tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và theo đuổi đam mê.

608758056-899090465919923-6127361177855913875-n.jpg
608764431-25427980126851439-6663514513398380257-n.jpg
Linh Chi hạnh phúc với những gì bản thân đang có và sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, trân trọng những ước mơ.

Linh Chi chia sẻ câu nói mà cô yêu thích: "Nếu bạn không xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ!", Cô cũng tâm đắc với câu nói: "Đừng đợi giỏi mới làm, mà làm để giỏi hơn". Đây là những phương châm sống giúp Linh Chi luôn có động lực để tiến về phía trước và không ngừng hoàn thiện bản thân.

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần
