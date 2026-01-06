Hành trình ‘đa sắc’ của nữ sinh 5 tốt và khát vọng truyền cảm hứng

SVO - Không chỉ là một sinh viên xuất sắc của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), mà Nguyễn Phương Hoa (sinh năm 2005) còn là một người trẻ đầy đam mê và hoài bão. Với cô cuộc sống là một hành trình khám phá bản thân, chinh phục ước mơ và đóng góp cho cộng đồng. Hành trình ấy được Phương Hoa vun đắp bằng sự nỗ lực không ngừng, tinh thần cầu tiến và một trái tim luôn hướng về phía trước.

Nguyễn Phương Hoa (sinh năm 2005) hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, con đường mà Phương Hoa theo đuổi không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế. Cô còn là một MC, người truyền cảm hứng và một người trẻ năng động với nhiều hoạt động xã hội.

Nguyễn Phương Hoa (sinh năm 2005) hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phương Hoa chia sẻ về những sở thích của bản thân: "Mình yêu thích các hoạt động mang tính giao tiếp và sáng tạo như tham gia sự kiện, dẫn chương trình, truyền thông và các hoạt động cộng đồng". Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian cho những sở thích cá nhân giúp cân bằng cảm xúc như xem phim, chơi game, bắn cung và các hoạt động thể chất. Phương Hoa tin rằng việc duy trì tinh thần tích cực và năng lượng là điều quan trọng để có thể theo đuổi ước mơ một cách bền bỉ.

Một trong những đam mê lớn nhất của Phương Hoa là du lịch và khám phá thế giới. Cô mong muốn có thể đi đến nhiều nơi, trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau và mở rộng tầm nhìn của bản thân.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, Phương Hoa còn là một MC, người truyền cảm hứng, năng động với nhiều hoạt động xã hội.

Mặc dù theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Phương Hoa không chỉ mong muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô ấp ủ ước mơ trở thành một người phát triển toàn diện, có bản lĩnh, tri thức và khả năng truyền cảm hứng trong lĩnh vực quản trị và truyền thông.

Để thực hiện ước mơ đó, Phương Hoa đã bắt đầu hành trình của mình bằng việc tham gia các hoạt động liên quan đến MC, không ngừng trau dồi kỹ năng giao tiếp và giọng nói thông qua các câu lạc bộ, đội nhóm trong trường đại học, đồng thời tham gia các khóa học chuyên nghiệp để nâng cao trình độ.

Ngoài ra, Phương Hoa còn dành thời gian học thêm các ngôn ngữ mới, không chỉ để phục vụ cho công việc mà còn vì đam mê du lịch của bản thân. Với vai trò là một sinh viên khối ngành kinh tế, Phương Hoa cũng không quên nuôi dưỡng niềm đam mê kinh doanh. Từ những năm Trung học cơ sở, cô đã bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ các món đồ phụ kiện, lưu niệm và mỹ phẩm.

Trong quá trình học tập và hoạt động, Phương Hoa đạt được nhiều thành tích và dấu ấn nổi bật.



Hành trình đến với đam mê của Phương Hoa bắt đầu từ sự chủ động khám phá bản thân trong môi trường đại học. Cô chia sẻ: "Mình chỉ mới phát hiện và phát triển đam mê về giọng nói từ năm nhất đại học". Từ những bỡ ngỡ ban đầu, Phương Hoa mạnh dạn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, không ngại va chạm hay thất bại. Chính quá trình trải nghiệm, học hỏi và điều chỉnh đã giúp cô dần xác định được hướng đi phù hợp với bản thân, kết hợp giữa học thuật, kỹ năng mềm và hoạt động xã hội.

Trong quá trình theo đuổi đam mê, Phương Hoa cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách. Cô từng trải qua nhiều lần chưa thành công khi ứng tuyển vào các câu lạc bộ hay tham gia các chương trình lớn. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Phương Hoa chọn cách nhìn lại chính mình, rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến lên. Cô chia sẻ: "Khi cánh cổng này đóng lại, chắc chắn sẽ có những cánh cổng khác mở ra".

Hành trình đến với đam mê của Phương Hoa bắt đầu từ sự chủ động khám phá bản thân trong môi trường đại học.

Những thành tích mà Phương Hoa đạt được, như lọt Top 6 cuộc thi Z-Entrepreneur và giành Á quân cuộc thi Trend Maker Season 5 do FPT Polytechnic tổ chức, là những dấu mốc nhỏ nhưng ý nghĩa, giúp cô tin rằng sự kiên trì và thái độ cầu tiến sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Phương Hoa cũng rút ra một bài học quan trọng: "Không chuẩn bị chính là chuẩn bị cho sự thất bại". Vì vậy, cô luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho mọi hành trình.

Khó khăn lớn nhất của Phương Hoa là áp lực tự thân, áp lực đồng trang lứa và những lần thất bại liên tiếp trong giai đoạn đầu đại học. Cô thừa nhận: "Có một sự thật là mình đã không né tránh những cảm xúc ban đầu của bản thân, nhưng sau đó, mình lấy lại phong thái ban đầu để sẵn sàng đương đầu với những thử thách, những cột mốc do chính mình đặt ra thậm chí còn lớn hơn trước".

Trong quá trình theo đuổi đam mê, Phương Hoa cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách.

Chính những thử thách đã giúp Phương Hoa trưởng thành hơn, vững vàng hơn và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Cô đã vượt qua bằng cách giữ kỷ luật cá nhân, cân bằng cảm xúc, lắng nghe bản thân và tìm kiếm sự động viên từ gia đình, bạn bè.

Gia đình là một trong những động lực lớn nhất của Phương Hoa. Mẹ là người thân thiết nhất với Phương Hoa, người luôn lo lắng, quan tâm và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô. Phương Hoa tin rằng, những kinh nghiệm được mẹ truyền lại sẽ là nguồn cảm hứng và động viên lớn lao để cô viết tiếp hành trình thanh xuân phía trước.

Mẹ là người đồng hành thân thiết nhất với Phương Hoa.

Trong thời gian tới, Phương Hoa sẽ tiếp tục tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân một cách toàn diện. Bên cạnh đó, cô sẽ tiếp tục theo đuổi việc học MC/BTV chuyên nghiệp, xem đây là nền tảng quan trọng để hoàn thiện khả năng giao tiếp và tự tin xuất hiện trước công chúng.

Đồng thời, Phương Hoa cũng ấp ủ mong muốn thử sức trong các cuộc thi sắc đẹp. Cô tin rằng, những cuộc thi này sẽ là nơi giúp mỗi cô gái thêm bản lĩnh, thêm tự tin và thêm mài giũa để trở thành một cá nhân có ích cho xã hội, trở thành những người phụ nữ tiên phong trong thời đại mới.

Để theo đuổi đam mê và xây dựng sự nghiệp của riêng mình, Phương Hoa nhận thấy rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. Tuy nhiên, cô vẫn luôn giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan. Với tư cách là một người trẻ luôn nhìn và tiến về phía trước, Phương Hoa nhắn nhủ tới mọi người: "Bất kể các bạn là ai, các bạn đến từ đâu thì ước mơ, đam mê của bạn cũng đều xứng đáng được thực hiện và theo đuổi. Hãy cứ là chính mình, đứng trước khó khăn không khỏi nản chí thì khi ấy hãy thuyết phục chính mình, chân cứng đá mềm".

Phương Hoa ấp ủ ước mơ trở thành một người phát triển toàn diện, có bản lĩnh, tri thức và khả năng truyền cảm hứng trong lĩnh vực quản trị và truyền thông.

Trong quá trình học tập và hoạt động, Phương Hoa đã đạt được nhiều thành tích và dấu ấn nổi bật, chứng minh sự nỗ lực và tài năng của bản thân: Danh hiệu Sinh viên 5 tốt Cấp Đại học năm học 2024-2025.

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt Cấp Thành phố năm học 2024-2025.

Á quân cuộc thi Trend Maker Season 5 do FPT Polytechnic tổ chức.

Đạt IELTS 7.0 (2023).

Thành viên LCĐ Khoa Quản trị kinh doanh.

Thành viên Đội Lễ Tân - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

Cộng tác viên Ban Phát Thanh & Tuyên Truyền – NEU và CLB Mô phỏng Liên Hợp Quốc - NEU Model United Nations.

Đại sứ truyền thông Career Orientation Day 2024 [AIESEC VIETNAM].

Giấy chứng nhận Gương người tốt việc tốt trong Chuỗi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024 ), khánh thành công trình chuyển đổi số và Lễ kết nghĩa giữa Liên chi Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh và huyện Đà Bắc của Liên chi Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh.

Là thành viên ban tổ chức của nhiều chương trình sự kiện.

(Ảnh: NVCC)