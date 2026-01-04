Nam sinh Dược truyền cảm hứng, không ngừng cống hiến vì cộng đồng

SVO - Lê Văn Thuận là sinh viên ngành Dược, trường Đại học Y khoa Vinh. Không chỉ là một sinh viên xuất sắc, mà còn là một tấm gương sáng về sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Hành trình của Thuận là minh chứng cho thấy, thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có trách nhiệm với xã hội và luôn sẵn sàng hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Lê Văn Thuận (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên ngành Dược tại trường Đại học Y khoa Vinh, tỉnh Nghệ An. Thuận không chỉ là một sinh viên chăm chỉ học tập mà còn là một người trẻ năng động, tích cực tham gia các dự án, hoạt động hướng đến “Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc”.

Lê Văn Thuận (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên ngành Dược tại trường Đại học Y khoa Vinh.

Với Thuận, việc học tập không chỉ gói gọn trong sách vở và giảng đường. Anh tin rằng, sinh viên thế hệ mới không nên tự giới hạn bản thân trong một khuôn mẫu nhất định. "Việc trải nghiệm đa lĩnh vực không làm xa rời chuyên môn, mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của tri thức, trách nhiệm nghề nghiệp và vai trò của người trẻ trong xã hội hiện đại", Thuận chia sẻ.

Anh coi việc tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện không phải là sự "rẽ hướng" mà là một cách để mở rộng giá trị của bản thân, để có thể đại diện tiếng nói của thế hệ sinh viên trí thức truyền tải những thông điệp tích cực đến cộng đồng xung quanh.

Thuận không chỉ là một sinh viên xuất sắc, mà còn là một tấm gương sáng về sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trong tất cả những danh hiệu đã đạt được, danh hiệu "Sinh viên truyền cảm hứng" tại Nét đẹp sinh viên Việt Nam 2025 là niềm tự hào lớn nhất của Thuận. Anh chia sẻ: "Đây không chỉ là sự ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực bền bỉ, dám vượt qua giới hạn bản thân để lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần học tập và cống hiến đến cộng đồng xung quanh".

Thuận tin rằng, để đạt được thành công lớn, sự đoàn kết và hợp tác là vô cùng quan trọng. Bài học lớn nhất về tinh thần đồng đội mà anh rút ra đó chính là: "Sức của một người có hạn, nhưng sức mạnh của tập thể là vô hạn, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau".

Thuận cũng nhấn mạnh vai trò của người dẫn dắt: "Người dẫn dắt phải là người biết kết nối tập thể, trao niềm tin đúng lúc và cùng đồng đội vượt qua khó khăn bằng trách nhiệm chung". Một người lãnh đạo giỏi không chỉ biết cách chỉ đạo, mà còn phải biết cách tạo động lực, truyền cảm hứng và xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Thuận đoạt Giải Vàng "Nét đẹp sinh viên truyền cảm hứng 2025" và Giải Bạc "Nét đẹp sinh viên vì cộng đồng 2025".

Theo Thuận, "nét đẹp truyền cảm hứng" không nằm ở hình thức bên ngoài mà được thể hiện qua tri thức, nhân cách và những hành động tích cực có khả năng lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Anh tin rằng, vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong, từ những phẩm chất tốt đẹp và những hành động ý nghĩa.

Với một dược sĩ tương lai, để thực sự chạm đến trái tim cộng đồng, ngoài nền tảng chuyên môn vững vàng còn cần có y đức, sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và khả năng lắng nghe. Thuận chia sẻ: "Khi người dược sĩ đặt sức khỏe con người làm trung tâm và hành động bằng cả trái tim, tôi tin chắc rằng đó chính là nét đẹp bền vững và giàu sức truyền cảm hứng nhất".

Thuận đạt được nhiều bằng khen và thành tích tốt là kết quả sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trong những chuyến đi cùng Cộng đồng tình nguyện Việt Nam, kỷ niệm để lại dấu ấn sâu sắc nhất với Thuận là hình ảnh các cụ già ở bản Chà Lò, Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An. Thuận kể lại: "Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng các cụ vẫn mạnh mẽ vượt qua và còn nắm lấy tay tôi nói lời cảm ơn rất chân thành sau khi được thăm hỏi, động viên".

Khoảnh khắc ấy khiến Thuận nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị và giá trị của sự sẻ chia chỉ thực sự trọn vẹn khi được đặt đúng nơi cần đến. Những trải nghiệm thực tế này đã giúp anh hiểu rõ hơn về cuộc sống và trân trọng những gì mình đang có.

Thuận nhận ra, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị và giá trị của sự sẻ chia chỉ thực sự trọn vẹn khi được đặt đúng nơi cần đến.

Với vai trò Sứ giả truyền thông, Thuận muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên Y Dược và thế hệ Gen Z rằng: "Mỗi chúng ta hãy dám ước mơ, dám tin vào con đường mà mình đã chọn và kiên trì theo đuổi đến cùng, bởi chính sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng sẽ mở ra những cơ hội xứng đáng".

Thuận khuyến khích các bạn trẻ hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê, không ngại khó khăn, thử thách và luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Sự kiên trì và nỗ lực sẽ là chìa khóa để mở ra những cánh cửa thành công.

Thuận (thứ 2 từ phải sang) đoạt giải Đoàn đàm phán tiềm năng tại Hội nghị Thanh niên Mô phỏng COP - Mock COP 2025.

Lê Văn Thuận (thứ ba từ trái sang) - Chủ nhiệm CLB VMUESC tham gia công tác tổ chức sự kiện Esports.

Trong 5 năm tới, Thuận tin bản thân sẽ trở thành một dược sĩ làm nghề bằng sự tử tế, trách nhiệm và tiếp tục thực hiện các dự án vì Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Anh cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng để có thể lan toả cảm hứng cho giới trẻ sống có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội.

Thuận mong muốn sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Anh tin rằng, mỗi người trẻ đều có thể tạo ra sự khác biệt và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Hành trình của Lê Văn Thuận đã ghi dấu nhiều thành tích đáng tự hào: Giải Vàng Nét đẹp sinh viên truyền cảm hứng 2025.

Giải Bạc Nét đẹp sinh viên vì cộng đồng 2025.

Chủ nhiệm CLB VMU Esports (2022 - Hiện tại).

Sứ giả truyền thông tại Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam.

Tổ chức ''Chiến dịch Bãi biển xanh" năm 2023 và 2024, hưởng ứng ngày làm việc tốt của Trung tâm Tình nguyện Quốc Gia thu hút hàng trăm TNV tham gia, thu gom hơn 200kg rác tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An.

Người mẫu trình diễn thời trang tại “Sắc màu di sản” - Festival Thu Hà Nội 2025.

Đại biểu tại Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển bền vững 2025 và Hội nghị Thanh niên mô phỏng COP (Mock COP 2025).

Tham gia và đạt thành tích cao tại Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An năm 2023.

Là tình nguyện viên, thành viên ban tổ chức của nhiều chương trình, đồng thời đạt nhiều giấy khen và giấy chứng nhận trong công tác học tập và hoạt động tình nguyện.

(Ảnh: NVCC)