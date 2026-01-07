Lại Linh Chi - Nữ sinh viên Marketing cùng hành trình gieo mầm trách nhiệm xã hội trong giới trẻ

SVO - Lại Linh Chi (sinh năm 2004), sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị Marketing tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Không chỉ nỗ lực học tập và tích lũy trải nghiệm thực tiễn, Linh Chi còn là người sáng lập NextGen Social Impact - Thế hệ trẻ hành động vì cộng đồng, kiến tạo những sân chơi ý nghĩa, lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm xã hội đến học sinh, sinh viên, đúng với phương châm sống 4D: dám nghĩ, dám làm, dám thử thách, dám thất bại.

Đi lên từ con số 0 và bài học trưởng thành đầu đời

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), Linh Chi có một tuổi thơ và quãng thời gian học tập khá “truyền thống”. Từ cấp 1 đến cấp 3, cuộc sống của cô chủ yếu gắn với gia đình và lớp học, khi những khái niệm như dự án cộng đồng, câu lạc bộ sinh viên hay hoạt động ngoại khóa vẫn còn xa lạ. Nền tảng ấy tạo nên một Linh Chi chăm chỉ, kỷ luật, nhưng cũng chưa có nhiều cơ hội va chạm với môi trường năng động bên ngoài.

Lại Linh Chi - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân luôn sống hết mình với niềm đam mê

﻿với các dự án cộng đồng.

Bước chân vào giảng đường đại học, cô không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Giữa một không gian học tập cởi mở, nơi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã sớm tham gia các dự án xã hội từ khi còn là học sinh, Linh Chi nhận ra mình bắt đầu chậm hơn. Chính trong giai đoạn ấy, một cơ duyên nhỏ đã mở ra bước ngoặt khi cô được một người bạn rủ tham gia dự án cộng đồng trong lĩnh vực truyền thông, ở vị trí ban đầu là thành viên ban Truyền thông.

Những ngày làm việc cùng các bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã giúp Linh Chi tìm thấy cảm giác thuộc về. Môi trường dự án mang đến cho cô cơ hội học hỏi, va chạm và trưởng thành qua từng công việc cụ thể. Từ những trải nghiệm đó, trong suy nghĩ của cô sinh viên năm nhất dần hình thành một câu hỏi: “Tại sao mình không thử tạo ra một dự án của riêng mình?”. Không dừng lại ở ý tưởng, Linh Chi quyết định hành động bằng việc sáng lập dự án University Insight, chủ động đăng tin tuyển thành viên trên khắp cả nước để cùng xây dựng dự án từ những viên gạch đầu tiên.

Thế nhưng, thực tế không hoàn toàn như kỳ vọng. Sự non nớt trong kỹ năng quản lý, cùng những khác biệt về quan điểm giữa các thành viên đến từ nhiều vùng miền đã khiến dự án đầu tay không thể tiếp tục. University Insight khép lại trong nhiều tiếc nuối, nhưng với cô, đó không phải là thất bại vô nghĩa. Dự án đầu đời trở thành bài học quan trọng, đặt nền móng cho sự trưởng thành và tư duy bền bỉ trên hành trình đi lên từ con số 0 của cô.

Lại Linh Chi với quan niệm “Dám nghĩ - Dám làm - Dám thử thách - Dám thất bại”.

Thất bại nối tiếp và những bài học trưởng thành

Không dừng lại sau dự án đầu tay, Linh Chi tiếp tục thử sức với The Hologram, đảm nhận vai trò Co-founder và Phó Ban Tổ chức cuộc thi InnoBusiness Challenge - sân chơi về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên. Đây là lần đầu tiên Linh Chi trực tiếp tham gia tổ chức một cuộc thi học thuật mang tính thực tiễn, đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng nuôi dưỡng khát vọng xây dựng những không gian trải nghiệm, nơi người trẻ có thể học hỏi và thử thách bản thân.

Tuy nhiên, việc đảm nhận vai trò tổ chức một cuộc thi có quy mô không hề dễ dàng. Khi ấy, Linh Chi mới là sinh viên năm hai, còn thiếu kinh nghiệm trong điều phối nhân sự, quản lý nguồn lực và vận hành tổng thể. Sau hai mùa tổ chức, InnoBusiness Challenge buộc phải khép lại, đánh dấu thêm một lần cô đối diện với thất bại trên hành trình khởi nghiệp cộng đồng của mình.

Lại Linh Chi tại buổi talkshow về cuộc thi InnoBusiness Challenge.

Nhìn lại chặng đường ấy, Linh Chi cho rằng chính những vấp ngã liên tiếp đã mang đến cho cô những bài học sâu sắc. “Mình hiểu rõ hơn giá trị của sự chuẩn bị, tầm quan trọng của quản trị con người và việc xây dựng một nền tảng đủ vững trước khi nghĩ đến mở rộng”, Linh Chi chia sẻ. Với cô, thất bại không phải điểm dừng, mà là chất xúc tác giúp bản thân bước tiếp một cách thận trọng, chín chắn và trưởng thành hơn.

Bước chuyển mình từ những thất bại

Từ những va vấp và thất bại, Linh Chi không chọn dừng lại. Trái lại, đó trở thành động lực để cô nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc hơn, học cách quản trị con người, hoàn thiện tư duy tổ chức và xác định rõ con đường mình muốn theo đuổi. Chính từ quá trình tự vấn và tích lũy ấy, dự án NextGen Social Impact - Thế hệ trẻ hành động vì cộng đồng ra đời, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hành trình trưởng thành của cô sinh viên trẻ.

Không dừng ở vai trò một dự án cộng đồng đơn lẻ, NextGen Social Impact được Linh Chi định hướng phát triển thành một hệ sinh thái các sân chơi sáng tạo, thực tiễn và mang tính giáo dục dành cho học sinh, sinh viên trên nhiều lĩnh vực. Mục tiêu xuyên suốt của dự án là hỗ trợ người trẻ phát triển toàn diện về tư duy, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm xã hội. Năm 2025, NextGen Social Impact mở rộng quy mô hoạt động với việc tổ chức hai cuộc thi lớn mang tầm vóc toàn quốc, có sự đồng hành của Báo Giáo dục và Thời đại, Tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Việt (Vinsights) và Công ty Newlife Media.

Trong đó, cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025” được xây dựng như một không gian sáng tạo, nơi thế hệ trẻ thể hiện góc nhìn cá nhân và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam qua hình ảnh. Dù mới là mùa tổ chức đầu tiên, cuộc thi đã thu hút gần 200 đội thi trên toàn quốc, với hàng trăm tác phẩm chất lượng gửi về, cho thấy sức lan tỏa tích cực và sự quan tâm lớn của giới trẻ đối với các giá trị văn hóa dân tộc.

Lại Linh Chi vinh dự được đồng hành cùng hoa hậu Đoàn Thu Thuỷ tại cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025”.

Song song với đó, “Đấu Trường Khởi Nghiệp 2025” được tổ chức như một sân chơi học thuật - thực tiễn dành cho học sinh, sinh viên đam mê khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Cuộc thi tạo điều kiện để các bạn trẻ rèn luyện tư duy kinh doanh, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh dấn thân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với hai chủ đề mang tính thời sự là “Sống sạch” và “Văn minh và an ninh trên mạng xã hội”, chương trình nhanh chóng tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ, ghi nhận sự tham gia của 490 thí sinh đến từ 63 trường THPT trên khắp cả nước, trở thành dấu ấn rõ nét cho bước chuyển mình trưởng thành của Linh Chi sau những thất bại đầu tiên.

Lại Linh Chi - Founder/ Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Đấu Trường Khởi Nghiệp 2025”

﻿thuộc tổ chức NextGen Social Impact.

Sống có ích bắt đầu từ lựa chọn dám hành động

Với Linh Chi, sống có ích cho xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao hay những mục tiêu quá xa vời. Đôi khi, giá trị được hình thành từ chính sự chủ động tham gia, tinh thần sẵn sàng đóng góp và thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm trong từng hành động nhỏ. Theo cô, khi người trẻ đủ dũng cảm để bắt đầu, dù ở quy mô nào, thì những thay đổi tích cực cũng dần được tạo nên.

Xuyên suốt hành trình học tập và hoạt động cộng đồng, Linh Chi luôn giữ cho mình một châm ngôn sống làm kim chỉ nam: “Dám nghĩ - Dám làm - Dám thử thách - Dám thất bại”. Với cô, đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời nhắc nhở bản thân phải không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với khó khăn và sẵn sàng trả giá cho những lựa chọn của mình.

Bởi hơn hết, Linh Chi cho rằng tuổi trẻ chỉ thực sự trọn vẹn khi con người dám hành động, dám chấp nhận va vấp để trưởng thành và dám sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đó là hành trình sống không chỉ vì bản thân, mà còn hướng tới cộng đồng, nơi mỗi nỗ lực, dù nhỏ bé, đều góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)