Nam sinh viên Logistics với dấu ấn giải Nhì Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia

SVO - Xuất phát từ định hướng theo đuổi ngành Logistics, Võ Quốc Hiếu (sinh năm 2004), sinh viên năm 4 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, từng bước tạo dấu ấn qua học tập và hoạt động thực tiễn. Bên cạnh kết quả học tập ổn định, Quốc Hiếu đạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2025, giải Nhì quốc gia Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 7 và giải Ba khởi nghiệp cấp Trường.

Lựa chọn Logistics – theo đuổi ngành học của tương lai

Xuất phát từ niềm yêu thích lĩnh vực kinh tế và mong muốn theo đuổi một ngành học có tính ứng dụng cao, Quốc Hiếu đã lựa chọn Logistics như một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại. Theo nam sinh, đây không chỉ là ngành học mới mẻ mà còn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.

Quốc Hiếu tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia.

Chia sẻ về lý do gắn bó với chuyên ngành đang theo học, Quốc Hiếu cho biết Logistics nổi bật bởi tính thực tiễn, gắn liền với các hoạt động lập kế hoạch, quản lý chuỗi cung ứng, tối ưu chi phí và thời gian. Ngành học này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều khâu nhằm đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng nơi, đúng thời điểm và đúng chất lượng. Bên cạnh đó, sự đa dạng về vị trí việc làm cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở chính là sức hút lớn của Logistics. “Ngành học này không gò bó trong một công việc cố định mà cho phép người học linh hoạt phát triển theo nhiều hướng khác nhau”, Quốc Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh việc học tập trên giảng đường, Quốc Hiếu còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải Ba cấp khoa năm 2025. Theo anh, đây là dấu mốc quan trọng giúp thay đổi phương pháp học theo hướng sâu và có hệ thống hơn.

Quá trình nghiên cứu giúp Quốc Hiếu rèn luyện tư duy khoa học, từ xác định vấn đề, mục tiêu, lựa chọn phương pháp đến đọc, chọn lọc tài liệu và xây dựng lập luận có cơ sở. Đồng thời, việc vận dụng kiến thức Logistics vào các bài toán thực tiễn như phân tích quy trình, chi phí và đề xuất phương án tối ưu giúp anh hiểu rõ hơn tính ứng dụng của ngành. Quốc Hiếu cho rằng chính yêu cầu cao về tính logic, chính xác và sự liên kết chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch vận chuyển đã giúp bản thân trưởng thành hơn và thêm vững tin với con đường đã chọn.

Quốc Hiếu nhận giấy khen giải Nhì Cuộc thi “Học sinh, Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VII.

Ghi dấu ấn khởi nghiệp sáng tạo từ giảng đường

Bên cạnh đó, Quốc Hiếu còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo khi đạt giải Nhì quốc gia Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 7. Chia sẻ về hành trình tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, Quốc Hiếu cho biết quá trình kéo dài gần sáu tháng với nhiều vòng thi liên tiếp tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã đặt nhóm vào cường độ làm việc cao.

Qua đó, tư duy sáng tạo được rèn luyện từ việc xuất phát từ nhu cầu thực tế, thử nghiệm giải pháp và liên tục điều chỉnh ý tưởng. Bên cạnh đó, khả năng giải quyết vấn đề được nâng cao thông qua việc xác định “nỗi đau” cốt lõi, xây dựng mô hình kinh doanh và kiểm chứng tính khả thi bằng dữ liệu cùng phản hồi thị trường.

Quốc Hiếu nhận Giải Ba Chung kết Cuộc thi Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2024 - 2025.

Bên cạnh tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm được Quốc Hiếu xem là yếu tố nền tảng của thành công. Trong suốt quá trình thi, anh cùng các thành viên phân công nhiệm vụ theo thế mạnh, phối hợp chặt chẽ về tiến độ và thống nhất quan điểm khi phát sinh tranh luận, hướng tới mục tiêu chung. Theo Quốc Hiếu, chính tinh thần đồng đội là yếu tố then chốt tạo nên kết quả cuối cùng. “Giải thưởng là cột mốc đáng nhớ, nhưng điều giá trị nhất là cơ hội được làm việc cùng tập thể, trải qua nhiều thử thách, rèn kỷ luật cá nhân và học cách thích ứng trong môi trường áp lực thời gian”, Quốc Hiếu chia sẻ.

Rèn luyện trách nhiệm, bản lĩnh từ giảng đường đến cộng đồng

Bên cạnh học tập và nghiên cứu khoa học, Quốc Hiếu tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào sinh viên, qua đó được ghi nhận là đoàn viên xuất sắc. Theo nam sinh, môi trường này giúp rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và quản lý thời gian dưới áp lực. Quan trọng hơn, các hoạt động cộng đồng giúp Quốc Hiếu nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, không chỉ học tốt mà còn chủ động đóng góp cho tập thể.

Để cân bằng giữa học tập, nghiên cứu, phong trào và khởi nghiệp, Quốc Hiếu quản lý thời gian theo thứ tự ưu tiên, lấy nhiệm vụ học tập làm trọng tâm và sắp xếp các hoạt động khác vào khung giờ cố định.

Quốc Hiếu tích cực tham gia các hoạt động công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

Trong thời gian tới, Quốc Hiếu định hướng phát triển theo hướng bền vững và chắc chắn. Nam sinh tập trung củng cố nền tảng chuyên môn Logistics, bổ sung các kỹ năng ứng dụng và tìm kiếm môi trường thực tập, làm việc đúng chuyên ngành để tích lũy trải nghiệm thực tế. Với cộng đồng, Quốc Hiếu tiếp tục tham gia các hoạt động thiết thực, phù hợp khả năng. Gửi tới các bạn sinh viên, Quốc Hiếu nhấn mạnh: “Mình tin rằng không cần làm quá nhiều việc cùng lúc. Quan trọng là chọn đúng hướng, làm đến nơi đến chốn và giữ kỷ luật với mục tiêu của mình. Mỗi người có tốc độ khác nhau, nhưng nếu kiên trì, kết quả sẽ đến”.

Quốc Hiếu được tuyên dương danh hiệu Đoàn viên xuất sắc.

Đồng thời, Quốc Hiếu bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi đã luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, rèn luyện cũng như các hoạt động phong trào, giúp nam sinh có môi trường phát triển toàn diện và vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành.

(Ảnh: NVCC)