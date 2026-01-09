Gặp gỡ nữ sinh Sư phạm đất Cảng là 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

Trần Tô Phương Mai, sinh năm 2004, là sinh viên năm cuối ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng. Là Phó Bí thư Chi đoàn và thành viên Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt của trường, Mai đã hai lần liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, vào các năm học 2023-2024 và 2024-2025. Với nhiều thành tích nổi bật, Mai đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương Mai gửi lời chúc đến các độc giả nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2026).

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Mai cho biết: “Mình luôn tin vào giá trị của sự nỗ lực từng chút mỗi ngày. Mình thích được làm việc với trẻ em, đặc biệt là quan sát cách các em học hỏi và phát triển. Điều khiến mình tự hào nhất không phải là thành tích, mà là việc bản thân sống có mục tiêu không bỏ cuộc trước thử thách”.

Một số thành tích mà Phương Mai đã đạt được trong bốn năm đại học.

Với Mai, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương là niềm vui và là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực cá nhân trong suốt quãng thời gian đại học. Đây cũng là niềm tự hào của cô khi được đóng góp vào thành tích chung của tập thể lớp, khoa, nhà trường và thành phố Hải Phòng.

Ngay từ năm nhất, Mai đã sớm biết đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" bởi có chị gái từng đạt danh hiệu này ở cấp trường. Từ đó, Mai xác định đây là một hành trình dài hạn cần kiên trì theo đuổi từng bước.

Phương Mai nhận bằng khen danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2023-2024.

Nói về lý do chọn ngành Sư phạm Tiểu học, Mai cho biết những năm tháng tuổi thơ tuy ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ quan trọng với cuộc đời mỗi người. Bởi vậy mà cô muốn được đồng hành cùng các em nhỏ ở giai đoạn này. Là sinh viên ngành Sư phạm, Mai không chỉ được học kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện sự kiên nhẫn, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng.

Mai có nhiều dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ khi là sinh viên năm ba, cô có bài báo được đăng trên Tạp chí Giáo dục, đề tài “Tích hợp bồi dưỡng năng lực số cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở tiểu học”. Tháng 12 năm ngoái, Mai xuất sắc lọt vào vòng Chung kết và đạt giải Khuyến khích tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka 2025.

Phương Mai (thứ 3 từ trái qua) cùng giảng viên hướng dẫn và các thành viên nhóm nghiên cứu tại Vòng Chung kết Giải thưởng Euréka lần thứ 27, tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh vào tháng 12/2025.

Với Mai, thực hiện nghiên cứu khoa học là cơ hội để được đào sâu vấn đề, đặt câu hỏi và tìm kiếm giải pháp một cách khoa học, có hệ thống. Hiện cô đang quan tâm các đề tài về phát triển năng lực số cho học sinh. Thông qua việc nghiên cứu, Mai học được tư duy phản biện, sự nghiêm túc, tỉ mỉ và không ngại thất bại. Quan trọng hơn hết, cô hiểu rằng tri thức chỉ thật sự có giá trị khi được ứng dụng và lan tỏa trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, những kiến thức, kỹ năng như tổ chức hoạt động, giao tiếp và thấu hiểu tâm lý trẻ cũng được Mai vận dụng trong các chương trình tình nguyện, phong trào Đoàn - Hội, thậm chí cả trong việc nghiên cứu khoa học. Theo Mai, mỗi hoạt động đều là một “bài học sư phạm” thực tế.

Phương Mai trong đợt thực tập sư phạm vào năm ba đại học (tháng 11/2025).

Trong các tiêu chí xét chọn Sinh viên 5 tốt các cấp, Mai tự tin nhất là Học tập tốt và Hội nhập tốt, bởi thế mạnh về nghiên cứu khoa học cũng như điểm học tập luôn xếp loại xuất sắc. Còn tiêu chí Thể lực tốt lại là một thách thức với cô. Mai đã phải thay đổi thói quen sinh hoạt cũ và học cách phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành giải chạy “Sinh viên khỏe” do nhà trường tổ chức.

“Mình nhận ra để phát triển toàn diện thì không thể bỏ qua sức khỏe thể chất”, Mai bộc bạch.

Suốt hành trình vươn tới danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, Mai cho rằng sự chủ động của bản thân là quan trọng nhất. Cô cũng may mắn nhận được định hướng và hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng. Việc tham gia Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt của trường cũng giúp Mai có thêm kinh nghiệm thực tế, sự sẻ chia, thấu hiểu từ các anh, chị, bạn học chung chí hướng.

Kỷ niệm của Phương Mai cùng chị gái và chị Nguyễn Thị Thu An (bên trái trái), Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng khoá X (2025-2028).

Năm 2026 là năm cuối thời sinh viên, Mai dự định tiếp tục hoàn thiện bản thân, giữ vững phong độ học tập và nghiên cứu để sẵn sàng cho hành trình nghề nghiệp phía trước. Mai cũng hy vọng lan tỏa phong trào "Sinh viên 5 tốt" đến các bạn sinh viên ở Trường Đại học Hải Phòng nói riêng và các bạn sinh viên đất Cảng nói chung.

“Từ trải nghiệm cá nhân, mình mong các bạn trẻ hãy mạnh dạn đặt mục tiêu từ sớm, quyết tâm kiên trì theo đuổi và ngừng so sánh bản thân với người khác. Mỗi nỗ lực dù nhỏ nhất đều có giá trị và sẽ được đền đáp xứng đáng”, Mai nhắn gửi.

Ảnh: NVCC