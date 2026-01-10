Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội LHTN Việt Nam ở xã, phường

TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam yêu cầu nâng cao chất lượng, bản lĩnh đội ngũ cán bộ Hội ở xã, phường. Các tỉnh, thành Hội cần tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng thiết thực, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm; phát huy vai trò của tổ chức thành viên tập thể như hội doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ.

Ngày 10/1, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 4, khóa IX diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Kim Quy trình bày nội dung báo cáo trình hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Giáo dục truyền thống, lối sống cao đẹp cho thanh niên

Tại hội nghị, anh Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Huế bày tỏ thống nhất với phương án chủ đề công tác năm “Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam” và các chỉ tiêu trong năm.

Anh Hoài kiến nghị bổ sung hai nội dung đột phá là công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và định hướng lối sống đẹp cho thanh niên, để đẩy mạnh hiệu quả việc đoàn kết tập hợp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Hội từ trung ương đến cơ sở. Đây là những vấn đề cần thiết khi công nghệ số đang tác động mạnh mẽ đến thanh thiếu nhi.

Các đại biểu thảo luận, đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội là sự kiện quan trọng để ôn lại truyền thống của tổ chức. Đặc biệt, dịp 70 năm truyền thống của Hội trong năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, là cơ hội để tổ chức Hội và thanh niên khẳng định vai trò, bước người trẻ bước vào giai đoạn mới.

Anh Sưởng đề xuất Hội tổ chức các chuỗi hoạt động quy mô lớn hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam gắn với giáo dục truyền thống và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Anh Sưởng kiến nghị Hội LHTN Việt Nam nghiên cứu, phối hợp với những hoạt động lớn của Báo Tiền Phong sẽ tổ chức trong thời gian tới, như Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 (diễn ra cuối tháng 3/2026), giải Marathon tại Điện Biên (tháng 10/2026).

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Sưởng chia sẻ thêm Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 sẽ diễn ra tại Khánh Hòa dự kiến thu hút 15.000 vận động viên tham gia, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nổi bật có lễ thượng cờ Tổ quốc tại Tượng đài 64 chiến sĩ Gạc Ma; hoạt động hướng về cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi hải đảo…

Theo anh Sưởng, những hoạt động này đều diễn ra ở địa danh lịch sử, khi lồng ghép thêm các hoạt động, chương trình của T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ tạo thêm khí thế sôi nổi, giáo dục truyền thống dịp chào mừng 70 năm.

Nhiều đại biểu cũng ý kiến bày tỏ thống nhất việc cần có những công trình thanh niên mang dấu ấn đậm nét, như "Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi" xuyên Việt, hay các hoạt động "về nguồn" gắn với địa chỉ đỏ tại các địa phương.

Hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến, đề xuất về các nội dung thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi nhiều nội dung quan trọng khác, như đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ; đổi tên giải thưởng “15 tháng 10” thành giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”...

Nhiều ý kiến đề xuất đối với quy chế giải thưởng như: Cần có sự phân định rõ ràng khác biệt với những giải thưởng khác; có quy định rõ nguyên tắc ứng xử và chế tài tước danh hiệu đối với các trường hợp vi phạm pháp luật sau khi được tôn vinh.

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung dự thảo trình hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động của Hội

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đổi mới đơn vị hành chính, tổ chức Hội cần đổi mới phương thức hoạt động để thích ứng và phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi, ứng dụng các nền tảng số. Trên tinh thần đó, chương trình công tác năm 2026 được xây dựng với 4 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu cụ thể.

Anh Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Để tăng sức sống của phong trào từ cơ sở, anh Lâm cũng yêu cầu nâng cao chất lượng, bản lĩnh đội ngũ cán bộ Hội ở xã, phường. Các tỉnh, thành Hội cần tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng thiết thực, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm; phát huy vai trò của tổ chức thành viên tập thể như hội doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ.

“Khi xây dựng chương trình công tác, các đồng chí phải đặt mình vào vị trí chủ tịch Hội LHTN ở xã, địa phương mình và suy nghĩ xem sẽ làm gì để phù hợp, rồi tập huấn cho các bạn ấy”, anh Lâm nói.

Anh Lâm nhấn mạnh, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội phải thống nhất xem đây là đợt sinh hoạt chính trị xã hội đặc biệt trong năm 2026. Các cấp bộ Hội cần tổ chức hoạt động tạo được không khí thi đua sôi nổi, ý nghĩa thiết thực, tạo dấu ấn; tạo được sự quan tâm của các đối tượng thanh niên, sự hưởng ứng của các đối tượng thanh niên.

Anh Lâm ghi nhận, hoan nghênh ý kiến đề xuất của nhà báo Phùng Công Sưởng và đề nghị các đơn vị xác lập thêm nhiệm vụ để tạo ra không khí thực sự sôi nổi hướng về ngày truyền thống của Hội.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã khen thưởng các đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2025