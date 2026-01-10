Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026: Ngày hội của trái tim

TP - Khi những ngày đầu năm gõ cửa, mang theo nhịp chuyển mình tươi mới của thời gian, Chủ Nhật Đỏ lại đến - ấm áp, rộn ràng và chan chứa yêu thương. sáng 11/1, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra, tiếp tục hành trình bền bỉ của một phong trào đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Không đơn thuần là một ngày hiến máu tình nguyện, Chủ Nhật Đỏ giống như một ngày hội của trái tim. Ở đó, những cánh tay giơ lên không chỉ để trao đi những giọt máu hồng quý giá, mà còn để trao gửi niềm tin, hi vọng và trách nhiệm với sự sống của đồng bào mình.

Từ những hội trường, sân trường rực sắc đỏ, nhịp đập yêu thương đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Trải qua nhiều năm tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã góp phần làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam. Tình trạng khan hiếm máu - nỗi lo thường trực của các bệnh viện mỗi dịp cao điểm dần được đẩy lùi. Nhưng hơn cả những con số, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là sự chuyển biến trong nhận thức của xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Ngày 11/1, chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Thư kí T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chia sẻ: “Thành quả lớn nhất mà Chủ Nhật Đỏ mang lại chính là sự thay đổi bền vững trong suy nghĩ của người dân về hiến máu cứu người. Từ chỗ còn e ngại, băn khoăn, đến nay, hiến máu đã trở thành một việc làm đẹp, một hành động tự nhiên và đầy tự hào. Giá trị nhân văn ấy đã và đang được gieo mầm, lớn lên trong nhận thức của thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”.

Năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên, giữa dòng người nô nức tham gia ngày hội, có những gương mặt lần đầu hiến máu, còn nguyên sự hồi hộp nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm vui. Tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVII - năm 2025, nhiều bạn trẻ cùng chung chia sẻ: “Sau khi tham gia lần đầu, em mới hiểu đây là việc làm ý nghĩa đến nhường nào. Có rất nhiều người bệnh nặng, người gặp tai nạn đang cần máu để tiếp tục sống. Những giọt máu mình trao đi thực sự là liều thuốc không gì thay thế. Chắc chắn sau này em sẽ tiếp tục tham gia”. Những lời nói mộc mạc ấy chính là minh chứng sống động cho sức lan tỏa bền bỉ của Chủ Nhật Đỏ.

“Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng quy mô hay số lượng đơn vị máu tiếp nhận, mà còn lan tỏa bằng tinh thần “trăm trứng trong một bọc”, bằng sự đồng lòng, đùm bọc của cộng đồng - nơi mỗi người Việt, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù là ai, đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc sự sống mong manh nhất” - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong

Ngày 11/1, khi những giọt máu hồng tiếp tục được trao đi, một mùa xuân của sự sống lại được nối dài. Chủ Nhật Đỏ không chỉ nhuộm thắm sắc đỏ yêu thương, mà còn thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn đang âm thầm lớn lên trong cộng đồng.

Thấm đẫm tinh thần thiện nguyện

Máu - một dòng chảy đặc biệt. Không chỉ nuôi dưỡng sự sống trong cơ thể mỗi con người, máu còn là “liều thuốc đặc trị” giúp giành lại sự sống cho biết bao bệnh nhân trong những thời khắc mong manh nhất. Dẫu khoa học - công nghệ đã có những bước tiến vượt bậc, con người vẫn chưa thể tạo ra được thứ “thuốc màu nhiệm” ấy. Chỉ có trái tim nhân ái, chỉ có tấm lòng biết cho đi của con người mới có thể trao tặng những giọt máu quý giá, hồi sinh sự sống từ những điều giản dị nhất. Chính từ những khoảnh khắc giản dị ấy, tinh thần thiện nguyện đã lặng lẽ thấm sâu vào từng trái tim, lan tỏa như một “dòng máu tinh thần” nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Với tinh thần đó, Chủ Nhật Đỏ sẽ tiếp tục mang đến nhiều hơn những giọt máu hồng, nhiều hơn những cơ hội sống cho những mảnh đời kém may mắn.

Năm nay, bước vào lần tổ chức thứ 18, Chủ Nhật Đỏ mong muốn thúc đẩy một nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Khi mỗi người tình nguyện hiến máu, đó không chỉ là hành động trao đi sự sống, mà còn là biểu hiện cụ thể của lòng nhân ái, của tình yêu thương con người và trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi là một lời cam kết thầm lặng nhưng bền bỉ: sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng đứng về phía sự sống trong những thời khắc mong manh nhất.