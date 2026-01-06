Sẵn sàng tổ chức Chủ Nhật Đỏ: Giọt máu cho đi, sự sống tiếp nối

TPO - Tại buổi họp báo chiều 6/1 giới thiệu chương trình Chủ Nhật Đỏ - hiến máu tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong cho biết, ngày 11/1 tới, sẽ khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hành trình Chủ Nhật đỏ qua 17 năm tổ chức. Video: Trọng Quân

Chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Từ trái qua: PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia; Tổng biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng; PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì trả lời câu hỏi về chương trình.

Tham dự họp báo có ông Đỗ Công Tuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Văn Chúc, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn; Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong; PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia; ông Đoàn Công Huynh, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong; ông Vũ Tiến, nguyên Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong; Người đẹp Phạm Thùy Dương top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Đại sứ Người đẹp môi trường; Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024; Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024; ca sĩ Hà MYO, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Phía nhà tài trợ có bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex; bà Phạm Ngọc Anh, Giám đốc Tập đoàn Teela.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 dự chương trình.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 và ca sĩ Hà MYO

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong cho biết: "Cách đây gần 18 năm, xuất phát từ những cuộc giao ban thường nhật tại Báo Tiền Phong, trước thực trạng thiếu máu nghiêm trọng tại nhiều cơ sở y tế vào dịp cuối năm 2008, đầu năm 2009, chúng tôi đã trăn trở: báo chí không chỉ phản ánh, mà cần hành động".

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu.

Từ suy nghĩ ấy, ngày hội Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009 với chỉ 96 đơn vị máu được tiếp nhận - một con số rất khiêm tốn, nhưng là điểm khởi đầu của một hành trình bền bỉ, nhân văn và đầy trách nhiệm xã hội. Từ một điểm hiến máu duy nhất tại Hà Nội, từ “ngọn lửa nhỏ” của tinh thần sẻ chia, Chủ Nhật Đỏ đã từng bước lan tỏa.

Năm 2013, chương trình lần đầu tiên vượt ra khỏi Thủ đô, đến với Đại học Thái Nguyên, mở ra giai đoạn phát triển mới trên phạm vi toàn quốc. Đến năm ngoái, Chủ Nhật Đỏ đã có mặt tại hơn 50 tỉnh, thành phố; được tổ chức tại trường học, khu dân cư, khu đô thị, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang; thu hút đông đảo sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động, đồng bào các dân tộc, các chức sắc tôn giáo tham gia.

Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng quy mô hay số lượng đơn vị máu tiếp nhận, mà lan tỏa bằng tinh thần “trăm trứng trong một bọc”, bằng sự đồng lòng, đùm bọc của cộng đồng - nơi mỗi người Việt, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù là ai, đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc sự sống mong manh nhất. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức.

Tổng biên tập Báo Tiền Phong cũng khẳng định, những năm qua, Báo Tiền Phong không chỉ làm báo, mà còn là cơ quan tổ chức nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện, nhân văn có sức lan tỏa sâu rộng, trong đó Chủ Nhật Đỏ là một dấu ấn tiêu biểu, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, nơi những giá trị tốt đẹp không chỉ được nói đến, mà được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể.

Sau 17 năm đồng hành cùng phong trào hiến máu tình nguyện, Chủ Nhật Đỏ đã vận động được hàng trăm nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng vào việc giảm tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp Tết đến, xuân về. Riêng năm 2025, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% là từ người hiến máu tình nguyện. Thành quả ấy có sự đóng góp tích cực, bền bỉ của Chủ Nhật Đỏ.

Phía sau những con số ấy là những nụ cười hạnh phúc, là hàng vạn người bệnh đã được tiếp thêm cơ hội sống. Đó là dòng chảy âm thầm của thiện lương, là vẻ đẹp rất Việt Nam - nơi con người sẵn sàng cho đi một phần máu thịt của mình để sự sống của người khác được tiếp nối.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu máu điều trị dịp đầu năm và Tết Nguyên đán vẫn rất lớn khi riêng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu trong 3 tháng đầu năm, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 tiếp tục mang trong mình sứ mệnh là nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng thiện nguyện với những người bệnh đang từng giờ chờ đợi sự sống.

Ban tổ chức, khách mời và các người đẹp tặng quà cho bệnh nhân.

Chương trình năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, người đẹp, các nhà tài trợ, doanh nghiệp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp xuyên suốt 18 năm: “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của Bạn và Tôi”.

Ông Sưởng khẳng định, thành công của Chủ Nhật Đỏ không phải là thành công của riêng Báo Tiền Phong hay Ban tổ chức, mà là kết tinh của sự chung tay từ toàn xã hội. "Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chung sức ấy, Chủ Nhật Đỏ sẽ tiếp tục là biểu tượng của lòng nhân ái, của trách nhiệm xã hội, của tinh thần đoàn kết - nơi truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ qua từng giọt máu nghĩa tình", ông nói.

Theo Ban tổ chức, những năm đầu, Chủ Nhật Đỏ chỉ tổ chức tại một điểm duy nhất ở Hà Nội, kết quả còn khiêm tốn. Ngọn lửa nhỏ của tinh thần sẻ chia đã được thắp lên, Báo Tiền Phong và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương không từ bỏ hi vọng về ý nghĩa và sự lớn mạnh của hoạt động này để đều đặn duy trì cho đến nay. Những năm tiếp theo, chương trình có sự tham gia đồng tổ chức của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hệ thống Đoàn – Hội các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, thổi bùng lên sức mạnh đoàn kết, trái tim yêu thương trong huyết quản của mỗi người dân Việt, mang trọng trách “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của Bạn và Tôi”.

Ước tính trong 3 tháng đầu năm 2026, riêng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc.

Sinh viên hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.

Chương trình năm nay có sự đồng hành, tham dự của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, người đẹp để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sứ mệnh suốt 18 kì Chủ Nhật Đỏ “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”.

Chia sẻ tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex cho rằng, Chương trình Chủ Nhật Đỏ được đánh giá, nhìn nhận có đủ cả chiều dài về thời gian tổ chức, chiều rộng là sự lan toả, kết nối xã hội và chiều sâu đó là tính nhân văn, thương người như thể thương thân. Năm nay là năm đầu tiên Tập đoàn Gelex đồng hành tham gia hoạt động xã hội rất ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex.

“Chúng tôi tin rằng, khi có thêm nguồn lực, chương trình sẽ càng lan toả sâu rộng, thu hút được nhiều người trẻ cùng tham gia. Chúng tôi tham gia chương trình không đơn thuần là hoạt động vì trách nhiệm xã hội mà sẽ đồng hành dài hạn, kịp thời vì ý nghĩa của nó”, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex nói.

Biết ơn được giữ sự sống từ giọt máu ấm áp

Tại phần giao lưu, bệnh nhân Phạm Văn Tân đến từ tỉnh Thanh Hoá, hiện đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư xúc động nghẹn ngào khi nói lời cảm ơn tới những người đã "cho" máu, tiếp sự sống cho mình và hàng chục nghìn người bệnh tại đây.

Ông Tân cho biết, trong hơn 10 năm điều trị bệnh tan máu bẩm sinh, không thể nhớ đã được mình đã được truyền bao nhiêu máu, chỉ biết mỗi tháng truyền 3-4 đơn vị máu. Nếu thiếu máu, ông đã chẳng thể được sống đến ngày hôm nay. Vì thế, khi dòng máu của nhiều người xa lạ chảy trong cơ thể, giúp ông có thể duy trì sự sống đã nhắc nhở ông ghi nhớ về sự biết ơn những nghĩa cử cao đẹp.

Bệnh nhân chia sẻ tại chương trình họp báo.

Tâm sự về ngày mới phát hiện mắc bệnh, ông cho biết đã rất buồn chán. “Nhưng được đưa đến viện điều trị, được tiếp máu, được sống là nhờ sự cho đi của nhiều người nên đã tự tin, lạc quan vui sống", ông nói.

Hai đứa con của ông Tân may mắn không bị bệnh giống cha nên tham gia hiến máu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ.

Ban tổ chức và khách mời tặng quà cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Đỗ Thành Nam, quê ở tỉnh Ninh Bình hiện đang điều trị bệnh Bạch cầu tuỷ rưng rưng xúc động vì nhiều năm qua được tiếp máu, giữ sự sống là nhờ những giọt máu nghĩa tình của những người xa lạ chảy trong cơ thể. Ông Nam chia sẻ, đang bình thường, khoẻ mạnh thì bị ngã, được gia đình đưa đi cấp cứu. Cũng chính lần đó, bác sĩ phát hiện ông bị thiếu máu trầm trọng có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Từ đó đến nay, định kỳ ông phải được truyền máu tại Viện huyết học Truyền máu T.Ư.

Bệnh nhân được tặng các món quà ý nghĩa.

“Chúng tôi rất xúc động khi ở đây bệnh nhân cần máu, ở ngoài kia nhiều người tình nguyện đến cho. Những giọt máu quý giá, mang nặng nghĩa tình đó đã cứu sống chúng tôi nên không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn”, ông xúc động nói.

Sẵn sàng tổ chức Chủ Nhật Đỏ

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội nói rằng, đơn vị may mắn đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong những ngày đầu của Chủ Nhật Đỏ. Ông kể lại câu chuyện khá bất ngờ khi gặp lại cựu sinh viên của trường đang làm việc tại Bà Rịa – Vũng Tàu và em này chia sẻ điều ấn tượng nhất khi ở trường là đã tham gia hiến máu trong Chủ Nhật Đỏ từ năm thứ nhất.

Chính hoạt động đó, khiến em cảm thấy mình làm được việc có ý nghĩa lớn lao là “cứu người”, từ đó biết sẻ chia, cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn. Cựu sinh viên này sau đó cũng nhiều lần hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu.

PGS. TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ.

PGS.TS Chính cho biết, thời điểm này Đại học Bách Khoa Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra ngày 11/1 tới. Hi vọng, chương trình lan toả, sinh viên nhiều trường đến Đại học Bách Khoa Hà Nội để cùng hiến máu.

Theo PGS Chính, bên cạnh dạy kiến thức, tư duy, nhà trường cũng giáo dục và đánh giá cao tinh thần đóng góp cho cộng đồng của sinh viên. Ngay khi mới bước chân vào giảng đường, sinh viên được bổ sung các kỹ năng qua hoạt động xã hội, trong đó có Chủ Nhật Đỏ. Đại học Bách Khoa Hà Nội đánh giá sự trưởng thành của sinh viên qua nhiều hoạt động và khuyến khích các em tích cực tham gia. Kết quả những năm qua cũng rất ấn tượng khi sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội không chỉ tham gia hiến máu với số lượng nhiều nhất mà còn lan toả, vận động sinh viên các trường khác cùng đến hiến máu.

Chủ Nhật Đỏ giúp giải nỗi lo thiếu máu dịp Tết

PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Chủ Nhật Đỏ đã giúp giải quyết tình trạng thiếu máu mỗi dịp Tết đến, hè về. Theo PGS, trước đây, cứ mỗi dịp Tết bệnh nhân thiếu máu trầm trọng. Nhưng kể từ khi Báo Tiền Phong khởi xướng Chủ Nhật Đỏ đã tiếp thêm rất nhiều máu, kịp thời đáp ứng nhu cầu bệnh nhân.

PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia

Chủ Nhật Đỏ mang ý nghĩa rất đặc biệt như nhịp cầu nhân ái kết nối những tấm lòng thiện nguyện và những bệnh nhân đang cần máu từng giờ. Với sự đồng hành bền bỉ và trách nhiệm của các đơn vị, chương trình đã góp phần nuôi dưỡng thói quen hiến máu, thậm chí đã trở thành đam mê của hàng ngàn tấm lòng nhân ái - khi yêu thương được trao đi và sự sống được tiếp nối. PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia

Năm nay, dự kiến cần 122.000 đơn vị máu và đến thời điểm này Trung tâm đã có kế hoạch tiếp nhận 91.000 đơn vị máu, thiếu 30.000 đơn vị.

"Nếu không có máu, cứ 4 bệnh nhân cần máu sẽ chỉ có 3 người được truyền. Do đó, chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao Chủ Nhật Đỏ đã vận động người dân hiến máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, chữa bệnh", ông Quế nói.