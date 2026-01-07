Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bọc trong túi nilon ở cầu treo

TPO - Người dân đi qua phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 1,8kg, bị bỏ rơi tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Ngày 7/1, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, đang chăm sóc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi qua phát hiện một trẻ sơ sinh được bọc trong túi nilon màu đen ở khu vực cầu treo Phan Đình Phùng nên đã đưa đến Trung tâm Y tế Pleiku.

Cầu treo Phan Đình Phùng, nơi bé gái nặng 1,8kg bị bỏ rơi.

Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu ban đầu, ủ ấm cho cháu. Bước đầu xác định trẻ sơ sinh là bé gái còn nguyên dây rốn và bánh nhau. Bé gái nặng khoảng 1,8kg, nghi sinh non.

Ngày sau đó, cháu bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tầm soát và chăm sóc tích cực.

Sức khỏe của bé hiện tương đối ổn định.