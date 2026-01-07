Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bọc trong túi nilon ở cầu treo

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân đi qua phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 1,8kg, bị bỏ rơi tại khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Ngày 7/1, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, đang chăm sóc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực cầu treo Phan Đình Phùng, thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi qua phát hiện một trẻ sơ sinh được bọc trong túi nilon màu đen ở khu vực cầu treo Phan Đình Phùng nên đã đưa đến Trung tâm Y tế Pleiku.

tien-phong.png
Cầu treo Phan Đình Phùng, nơi bé gái nặng 1,8kg bị bỏ rơi.

Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu ban đầu, ủ ấm cho cháu. Bước đầu xác định trẻ sơ sinh là bé gái còn nguyên dây rốn và bánh nhau. Bé gái nặng khoảng 1,8kg, nghi sinh non.

Ngày sau đó, cháu bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tầm soát và chăm sóc tích cực.

Sức khỏe của bé hiện tương đối ổn định.

Tiền Lê
#sơ sinh #bảo vệ trẻ em #bỏ rơi #Gia Lai #Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai #bé gái #sinh non #cầu treo Phan Đình Phùng #phường Diên Hồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục