Sức khỏe

Google News

Chẩn đoán thiếu sót, tiêm sai chỉ định khiến nữ bệnh nhân gầy sút 14kg

Hà Minh
TPO - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân 36 tuổi chịu hậu quả nặng nề do chẩn đoán chưa đầy đủ và điều trị không đúng chỉ định bệnh trĩ tại cơ sở y tế tư nhân.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân có tiền sử trĩ khoảng 5 năm, táo bón kéo dài một năm, đại tiện 3–4 ngày/lần, thường xuyên phải rặn nhiều, luôn có cảm giác mót rặn nhưng đi không hết phân. Cách đây 5 tháng, sau khi tìm hiểu thông tin quảng cáo trên mạng xã hội về phương pháp tiêm xơ búi trĩ “3 không” (không đau, không phẫu thuật, không nằm viện), người phụ nữ đã thực hiện thủ thuật này tại một phòng khám tư.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân 36 tuổi.

Tuy nhiên, sau tiêm xơ, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn. Bệnh nhân đau hậu môn dữ dội mỗi lần đại tiện, táo bón trầm trọng, mất ăn mất ngủ kéo dài và gầy sút tới 14kg chỉ trong 5 tháng, dù đã dùng nhiều loại thuốc, điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Khi đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm chuyên sâu, trong đó có chụp cộng hưởng từ động tống phân (Defecography MRI). Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý phối hợp: táo bón do sa thành trước trực tràng kiểu túi độ III, trĩ hỗn hợp độ IV, nứt kẽ hậu môn mạn tính sau tiêm xơ trĩ, kèm són tiểu mức độ nhẹ.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã phẫu thuật Starr cải biên điều trị táo bón do sa trực tràng, cắt trĩ, xử lý tổ chức nứt kẽ mạn tính, đồng thời điều trị nội khoa kết hợp vật lý trị liệu sàn chậu. Chỉ một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân hết táo bón, đại tiện dễ dàng, không còn đau hậu môn và được ra viện.

Thiếu tá, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Quốc, Khoa Phẫu thuật Hậu môn – Trực tràng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đây là trường hợp điển hình của việc chẩn đoán thiếu sót dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. “Bệnh chính là táo bón do sa thành trực tràng đã bị bỏ sót, không phát hiện rối loạn tống phân thực thể và són tiểu khi gắng sức. Trong khi đó, tiêm xơ búi trĩ lại bị lạm dụng, không đúng chỉ định, bởi nguyên nhân gây táo bón không phải do trĩ đơn thuần”, bác sĩ Quốc nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ Lê Văn Quốc, không phải mọi trường hợp đau hậu môn, táo bón đều do trĩ và tiêm xơ búi trĩ không phải là giải pháp cho tất cả người bệnh. Người dân cần thận trọng với những quảng cáo “có cánh” trên mạng xã hội để tránh “tiền mất, tật mang”. Táo bón có thể xuất phát từ nguyên nhân thực thể và hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu được chẩn đoán đúng, đủ và toàn diện. Việc thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa sàn chậu, là yếu tố then chốt giúp người bệnh tránh những hệ lụy đáng tiếc và kéo dài không cần thiết.

Hà Minh
#Chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ #Biến chứng hậu phẫu trĩ #Táo bón do sa trực tràng #Lạm dụng thủ thuật tiêm xơ trĩ #Tác hại của quảng cáo sai sự thật #Hệ quả của chẩn đoán thiếu sót

