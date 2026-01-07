Lan tỏa tinh thần phòng bệnh từ sớm qua cuộc thi ‘Tôi khỏe đẹp hơn’ lần thứ 4

Phát biểu tại sự kiện,GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh từ sớm”, coi chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của toàn xã hội. Đặc biệt, Luật Phòng bệnh được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2025 được xem là dấu mốc quan trọng, chính thức đưa y tế dự phòng trở thành trụ cột của hệ thống y tế Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải đặc biệt.

Luật Phòng bệnh nhấn mạnh triết lý “phòng bệnh suốt đời – phòng bệnh từ sớm – phòng bệnh từ xa”, lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng và truyền thông sức khỏe là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong bối cảnh đó, cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” được xác định là một trong những hoạt động truyền thông thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành Y tế, khuyến khích người dân rèn luyện thể chất, ăn uống khoa học và chủ động chăm sóc sức khỏe.

“Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 4 ghi nhận hơn 5.300 người đăng ký tham gia. Cuộc thi gồm ba vòng kéo dài trong ba tháng, từ rèn luyện – thực hành dinh dưỡng trực tuyến, tương tác với chuyên gia, đến vòng chung kết xếp hạng 12 ứng viên xuất sắc nhất dựa trên các chỉ số cơ thể và phần trình bày trước Hội đồng Giám khảo.

Theo Ban Tổ chức, tổng mức thay đổi cân nặng của các ứng viên đạt hơn 21.300kg, vòng eo giảm trên 23.200cm; hơn 99% người tham gia có cải thiện rõ rệt về chỉ số cơ thể. Không chỉ dừng ở các thí sinh trực tiếp, cuộc thi còn lan tỏa tới hàng nghìn người khác thông qua các hoạt động cộng đồng, với độ tuổi phổ biến từ 30–45, đến từ nhiều vùng miền và lĩnh vực khác nhau.

Chia sẻ bên lề lễ trao giải, nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, tinh thần xuyên suốt của mùa giải năm nay là đồng hành cùng định hướng “phòng bệnh từ sớm” của ngành y tế. Cuộc thi không đặt nặng yếu tố hình thể hay giảm cân đơn thuần, mà đề cao nỗ lực bền bỉ, tác động xã hội và những câu chuyện truyền cảm hứng về thay đổi lối sống.

“Những con số không chỉ phản ánh việc thay đổi cân nặng, mà quan trọng hơn là quá trình phòng bệnh chủ động. Ngay cả khi cân nặng không thay đổi nhiều, việc duy trì rèn luyện và dinh dưỡng khoa học đã là thành quả lớn nhất”, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Tại đêm chung kết, Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng cho ứng viên Ngô Xuân Bách (Hà Nội); giải Nhất trị giá 30 triệu đồng thuộc về ứng viên Nguyễn Thị Vân (Quảng Ngãi). Ngoài ra, 10 ứng viên khác lần lượt nhận các giải Nhì, Ba và Tư.