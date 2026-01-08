Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Đắk Lắk có nơi xuống 12,7 độ C, số ca đột quỵ tăng gấp đôi

TPO - Thời tiết Đắk Lắk đang chuyển lạnh rõ rệt, có nơi xuống 12,7 độ C và khiến số ca đột quỵ gia tăng gấp đôi so với ngày thường.

Ngày 8/1, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hội - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cho biết, hôm nay không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, khiến thời tiết toàn tỉnh nhiều mây, có mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14,9 - 20,4 độ C, riêng khu vực Buôn Hồ xuống còn 12,7 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, nhiệt độ thấp gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Cây trồng, vật nuôi có khả năng ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển. Trong bối cảnh thời tiết lạnh kéo dài, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp đột quỵ. Chỉ trong một tuần qua, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 50 ca đột quỵ. Riêng ngày hôm qua (7/1), bệnh viện ghi nhận 7 ca bệnh.

Hình ảnh tắc động mạch cảnh trong phải trước và sau can thiệp.

Bác sĩ Bùi Văn Mạnh - Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết: Số ca đột quỵ tiếp nhận vào mùa lạnh tăng gấp đôi so với bình thường. Vào thời điểm khác, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận chỉ khoảng 3 - 4 ca, nay tăng lên 6 - 7 ca/ngày.

Bác sĩ Mạnh lý giải, trời lạnh khiến mạch máu co thắt đột ngột, làm tăng nguy cơ xuất huyết não và nhồi máu não. Đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, méo miệng, rối loạn hoặc mất khả năng ngôn ngữ. Độ tuổi mắc bệnh chủ yếu từ trên 40 tuổi đến dưới 60 tuổi. Phần lớn bệnh nhân có bệnh nền như: tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu cao hoặc thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia.

Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân đột quỵ vận động nhẹ trong quá trình điều trị, phục hồi.

Bác sĩ Bùi Văn Mạnh khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, hạn chế tắm đêm, đặc biệt người có bệnh nền cần tuân thủ phác đồ điều trị. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp đột quỵ sớm nhất, bởi việc điều trị chỉ thực sự hiệu quả trong “giờ vàng”, tức 4,5 giờ đầu kể từ khi khởi phát.

