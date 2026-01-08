Phát hiện bệnh lý cực hiếm gây suy tim cấp

Ngày 8/1, BS Lê Văn Tuyến, chuyên khoa Tim mạch Bệnh viện Quốc tế City TPHCM cho biết, tại đây vừa phát hiện và can thiệp thành công một trường hợp bị vỡ xoang Valsalva thông vào buồng nhĩ bên phải. Đây là bệnh lý tim mạch cực hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,09% dân số nhưng có thể gây suy tim tiến triển nhanh, đe dọa tính mạng người bệnh

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau ngực và khó thở xuất hiện đột ngột, kéo dài liên tục trong 3 ngày. Đáng lo ngại, các triệu chứng vẫn xảy ra rõ rệt ngay cả khi người bệnh chỉ đi lại nhẹ nhàng. Tình trạng đau ngực, hụt hơi khiến người bệnh gần như không thể duy trì nhịp sống bình thường.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nghi ngờ bệnh nhân bị suy tim tiến triển nhanh nên chỉ định siêu âm tim khẩn. Kết quả cho thấy người bệnh có tổn thương tim mạch nghiêm trọng, vỡ xoang Valsalva thông vào buồng nhĩ bên phải.

Theo BS Tuyến, xoang Valsalva là cấu trúc giải phẫu nằm ngay phía trên các lá van động mạch chủ. Khi xoang này bị vỡ, đặc biệt là vỡ thông vào buồng nhĩ phải, sẽ hình thành luồng thông bất thường, khiến máu áp lực cao từ động mạch chủ liên tục đổ vào tim phải.

Sau khi được các bác sĩ can thiệp, sức khỏe của nữ bệnh nhân đã bình phục tốt

Luồng thông này gây quá tải thể tích nghiêm trọng cho tim phải, nhanh chóng dẫn đến suy tim và có thể kèm tăng áp phổi. Đây chính là nguyên nhân khiến người bệnh xuất hiện các triệu chứng đau ngực, khó thở dữ dội, đặc biệt khi gắng sức, dù rất nhẹ. Vỡ xoang Valsalva là bệnh lý hiếm gặp nhưng khi đã xảy ra, diễn tiến thường nhanh và nguy hiểm. Nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh có thể rơi vào suy tim nặng trong thời gian ngắn.

Để đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương và lựa chọn phương án điều trị phù hợp, người bệnh tiếp tục được thực hiện siêu âm tim qua thực quản. Phương tiện này cho phép quan sát rõ các cấu trúc tim và dòng máu bất thường, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí lỗ vỡ, kích thước lỗ thông và khoảng cách từ vị trí vỡ đến van động mạch chủ. Những thông số này có ý nghĩa quyết định, không chỉ để đánh giá mức độ nguy hiểm mà còn nhằm đảm bảo an toàn cho các cấu trúc quan trọng như van tim và hệ động mạch vành trong quá trình điều trị.

Thông thường, vỡ xoang Valsalva có thể được điều trị bằng phẫu thuật tim hở hoặc can thiệp qua da. Phẫu thuật tim hở là cuộc mổ lớn, cần sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể, thời gian hồi sức kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bác sĩ cho biết, trong trường hợp này, nhờ giải phẫu phù hợp và chẩn đoán chính xác, ê kíp đã quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp tim mạch qua da – một hướng tiếp cận ít xâm lấn nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao.

Thông qua đường mạch máu vùng đùi, ê kíp can thiệp đưa các dụng cụ chuyên dụng tiếp cận chính xác vị trí lỗ vỡ và triển khai thiết bị bít để đóng kín hoàn toàn luồng thông bất thường từ xoang Valsalva vào buồng nhĩ phải. Quá trình can thiệp được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo không gây tổn thương van động mạch chủ cũng như không ảnh hưởng đến hệ động mạch vành.

Ngay sau can thiệp, các triệu chứng của người bệnh cải thiện rõ rệt, gần như không còn đau ngực hay khó thở. Người bệnh có thể đi lại, sinh hoạt bình thường ngay trong ngày và không cần trải qua giai đoạn hồi sức kéo dài như phẫu thuật tim hở. Sau 24 giờ theo dõi, tình trạng ổn định, sức khỏe người bệnh bình phục tốt.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng khi có triệu chứng bất thường như đau ngực, khó thở kéo dài, người bệnh nên đến bệnh viện thăm khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.