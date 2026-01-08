Nam công nhân suýt lìa đầu vì bị cửa thang máy kẹp cổ

Ngày 8/1, BS-CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận, cấp cứu một trường hợp bị tai nạn lao động liên quan đến thang máy. Nạn nhân là anh N.H. (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Tai nạn xảy ra khi anh H. đang làm việc thì thang máy bất ngờ gặp trục trặc, đóng sập và kẹp mạnh vào vùng đầu – cổ nạn nhân. Cú ép cực lớn khiến anh H. bất tỉnh tại chỗ, máu chảy nhiều. Các đồng nghiệp hoảng loạn tìm cách giải cứu, đưa nạn nhân thoát khỏi “gọng kìm” và chuyển khẩn đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

BS Nguyễn Tấn Phát cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch với các biểu hiện suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn, rối loạn huyết động trầm trọng. Vùng đầu – cổ dập nát phần mềm, tổn thương hở phức tạp, vành tai trái gần như đứt lìa. Đường thở bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Trước tình huống tối cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện. Các ê kíp liên chuyên khoa, Ngoại thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực được huy động đến hội chẩn ngay tại phòng cấp cứu. Người bệnh được đặt nội khí quản khẩn để kiểm soát đường thở, ổn định tuần hoàn và tiến hành các cận lâm sàng cần thiết.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh

Qua kiểm tra hình ảnh, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng khí quản, gãy xương sườn số 1 và số 2 hai bên, khí tràn lan rộng dưới da. Theo BS Phát, đây là dạng chấn thương tối nguy hiểm, có thể dẫn đến suy hô hấp cấp, ngưng thở và trụy tim mạch nếu chậm can thiệp.

Ngay sau hội chẩn, anh H. được chuyển thẳng vào phòng mổ. Ê kíp bác sĩ liên chuyên khoa đã phối hợp xử trí từng tổn thương phức tạp vùng cổ, tai và đường thở. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, thở máy và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Từng giờ trôi qua là sự căng thẳng của đội ngũ y bác sĩ bởi những biến chứng hô hấp và tuần hoàn vẫn luôn rình rập.

Nhờ được cấp cứu, điều trị kịp thời, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, sức khỏe dần bình phục

Sau 2 ngày hồi sức tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Anh H. hiện đã tỉnh táo, tự thở tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Các bác sĩ đã rút ống nội khí quản và tiếp tục theo dõi điều trị cho người bệnh.

BS Nguyễn Tấn Phát cho biết, chấn thương vùng cổ do tai nạn thang máy là dạng tổn thương đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây tổn thương đồng thời đường thở, mạch máu lớn và hệ hô hấp. Chỉ cần chậm trễ trong kiểm soát đường thở hoặc phẫu thuật, người bệnh có thể tử vong ngay tại chỗ.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ cảnh báo tai nạn lao động liên quan đến thang máy, máy móc cơ giới có thể xảy ra bất ngờ và để lại hậu quả đặc biệt nặng nề. Người lao động cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, tuyệt đối không chủ quan trong quá trình làm việc.

Khi không may xảy ra tai nạn nghi ngờ tổn thương vùng cổ, ngực hoặc đường thở, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức và phẫu thuật chuyên sâu để chữa trị kịp thời.