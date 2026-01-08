Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký Quyết định số 01/QĐ-BYT về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Đức Lập giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Theo quyết định, ông Bùi Đức Lập (53 tuổi), Thạc sĩ, Dược sĩ, là Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực (5/1/2026).

Quyết định được ban hành căn cứ các quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; cùng các quy định hiện hành của Bộ Y tế về công tác cán bộ. Việc bổ nhiệm cũng được thống nhất theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và trên cơ sở đề xuất của Cục An toàn thực phẩm, Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Lập có hơn 20 năm công tác tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Sau khi kiện toàn thêm một lãnh đạo cấp phó, Cục An toàn thực phẩm hiện do ông Chu Quốc Thịnh phụ trách với vai trò quyền Cục trưởng. Trước đó, ông Thịnh từng đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng và có nhiều năm làm việc tại Cục Quản lý Dược. Cùng với ông Lập, ban lãnh đạo Cục hiện còn có bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng được điều chuyển từ Cục Phòng bệnh sang công tác tại đây vào nửa cuối năm 2025.

Liên quan đến công tác lãnh đạo trong giai đoạn trước, những ngày gần đây, Tòa án đang mở phiên xét xử hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 53 bị cáo khác về các hành vi đưa và nhận hối lộ. Trong số này, có 34 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo hoặc nguyên lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm bị truy tố với cáo buộc “nhận hối lộ”.

Theo nội dung cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Y tế, có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2025, một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục, cùng với đại diện một số doanh nghiệp, bị cáo buộc đã lợi dụng các quy định pháp luật để thực hiện hành vi đưa – nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ công bố sản phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo, hoạt động hậu kiểm cũng như việc cấp giấy chứng nhận GMP.