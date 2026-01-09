Những giọt máu sẻ chia trước thềm ngày hội Chủ Nhật Đỏ

TPO - Những ngày này, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương liên tục đón những người trẻ. Mỗi người một câu chuyện, một động lực khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung - mong muốn sẻ chia sự sống, nhất là trong bối cảnh nguồn máu dự trữ thường xuyên căng thẳng dịp cận Tết. Những giọt máu trao đi không chỉ tiếp thêm hi vọng cho người bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái bền bỉ của cộng đồng.

Trước thềm ngày hội Chủ Nhật Đỏ, Cao Đăng Dương một mình bắt chuyến xe tới Bệnh viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tình nguyện hiến máu. Anh lặng lẽ đến bàn ghi danh điền thông tin cá nhân và đo huyết áp, kiểm tra tình trạng sức khỏe chờ đến lượt mình cho máu.

Anh Dương xúc động khi chia sẻ về cơ duyên bắt đầu việc nhân ái này chính là vì trong hoàn cảnh khó khăn, người thân được cứu nhờ máu của những người xa lạ.

Anh kể, cách đây ít năm, ông nội phát hiện mắc bệnh ung thư máu và tình hình chuyển biến xấu rất nhanh. Ông được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị. Quá trình đó, cần rất nhiều số lượng máu nhưng đều được bệnh viện đáp ứng kịp thời. Nhờ đó, ông nội của anh có thêm thời gian bên con cháu.

Chứng kiến những giây phút người ông yêu quý của mình được tiếp thêm sự sống nhờ những giọt máu đỏ thắm nghĩa tình của những người mà gia đình chưa hề biết mặt, biết tên khiến anh vô cùng xúc động. Ông nội mất, anh tự nhủ, mình cũng sẽ bắt đầu hành trình hiến máu để góp phần cứu chữa bệnh nhân.

Sau khi tốt nghiệp THPT, đỗ vào Trường ĐH Xây Dựng anh bắt đầu hiến máu lần thứ nhất. Từ đó đến nay, anh xác định, định kỳ 3 -4 tháng sẽ đến bệnh viện để được cho máu.

“Sau mỗi lần hiến, em cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân đã làm được một việc có ích. Biết đâu, số máu đó có thể cứu giúp kịp thời một em nhỏ, hay cụ già đang đau đớn như chính ông nội của mình trước đó”, anh Dương xúc động nói.

Phan Thanh Hải, sinh viên năm thứ 3, Học viện Tài Chính (Hà Nội) cho biết, bắt đầu hiến máu từ cuối năm thứ 2. Khi đó, Hải được một người bạn tham gia câu lạc bộ hiến máu của trường rủ rê và đồng ý ngay. Trước khi hiến lần đầu, Hải có cảm giác hồi hộp, lo lắng nhưng việc “cho máu” khá nhẹ nhàng, đơn giản.

Hiểu về ý nghĩa của hiến máu cứu người, Thanh Hải cho rằng, mình đã “nghiện” hoạt động này. Từ đó đến nay, anh không nhớ số lần đi hiến, chỉ biết khi kiểm tra sức khỏe, đủ điều kiện anh lại tiếp tục. Sợ bố mẹ lo lắng, anh giải thích sau khi hiến máu, cơ thể sẽ tự động sản sinh một lượng hồng cầu mới để bù đắp. Bác sĩ cũng khẳng định, việc hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh được bố mẹ hoàn toàn ủng hộ.

Thanh Hải mong ngày càng có nhiều người biết đến Chủ Nhật Đỏ cũng như các chương trình hiến máu để có thể tham gia, giúp đủ lượng máu cứu sống người bệnh.

Du học sinh về nước hiến máu

Trong lúc nằm chờ lấy máu, chị Hoàng Bảo Yến du học sinh Hàn Quốc cho biết, đây là lần thứ hai làm việc thiện nguyện đặc biệt này. Chị Yến là sinh viên Trường ĐH Dong - A (Hàn Quốc) về nước nghỉ ngơi nhưng khi hay thông tin Báo Tiền Phong tổ chức họp báo Chủ Nhật Đỏ tại Viện huyết học và Truyền máu T.Ư, chị đã chủ động đến tình nguyện hiến máu.

Chị hi vọng, chương trình lan tỏa, nhiều người trẻ biết đến để cùng tham gia và Tết này hay những năm sau nữa, người bệnh ở các bệnh viện không còn cảnh mòn mỏi chờ đợi vì thiếu máu.

“Được biết, dịp Tết các bệnh viện thiếu máu trầm trọng. Biết đâu, số máu của mình cho đi hôm nay có thể giúp cứu sống một người nào đó. Đây là việc làm mang giá trị nhân văn cao đẹp mà khi có cơ hội mình sẽ thực hiện”, Bảo Yến tâm sự.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 11/1 tới, Chủ Nhật Đỏ diễn ra tại Đại học Bách Khoa Hà Nội với sự tham gia hiến máu của đông đảo sinh viên các trường ĐH, học viện, CĐ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.