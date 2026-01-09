Thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm nhằm mục đích phòng ngừa

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được nhập khẩu bởi Nestlé Việt Nam, cụ thể là các lô có số lô như được liệt kê trong bảng chi tiết bên dưới.

Lưu ý quan trọng: Các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác (NAN OptiproPlus (bước 3 và bước 4), NAN SupremePro (3 bước), S-26 Ultima (3 bước), PreNAN, NAN ExpertPro Lactose free & ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam) KHÔNG nằm trong danh sách bên dưới vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Người tiêu dùng vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các sản phẩm và lô bị ảnh hưởng dưới đây. Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon như minh họa trong hình ảnh bên dưới.

Ảnh minh họa

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi:

STT

Tên sản phẩm

Mã Lô

Hạn sử dụng (ngày/tháng/năm)

1

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g

51240017A1

24/04/2027

2

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g

51590017A3

29/05/2027

3

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g

52520017A2

30/08/2027

4

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g

52810017A1

28/09/2027

5

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g

51250017C2

25/04/2027

6

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g

51610017C1

31/05/2027

7

Nestlé NAN INFINIPRO A2 2 800g

51250017C3

25/04/2027

8

Nestlé NAN INFINIPRO A2 3 800g

51250017C4

25/04/2027

9

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g

51560017C1

26/05/2027

10

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g

51700017C1

09/06/2027

11

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g

51540017A3

24/05/2027

12

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g

51940017A1

03/07/2027

13

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g

51720017A1

11/06/2027

14

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g

51560017C2

26/05/2027

15

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g

51700017C2

09/06/2027

16

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g

51540017A5

24/05/2027

17

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g

51720017A2

11/06/2027



Vừa qua, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, tập đoàn Nestlé phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 do nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide – sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu. Mặc dù lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm này là rất nhỏ và cho tới thời điểm này chưa có bằng chứng chứng minh có sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng này, theo nguyên tắc thận trọng tối đa, chúng tôi vẫn tiến hành tự nguyện thu hồi các lô có khả năng bị ảnh hưởng nói trên như một biện pháp phòng ngừa, tuân thủ theo các quy trình chất lượng và an toàn sản phẩm nghiêm ngặt của Nestlé.

Chúng tôi khuyến nghị người tiêu dùng ngừng cho trẻ sử dụng nếu đang có sản phẩm thuộc danh mục. Đồng thời, vui lòng liên hệ tổng đài của Công ty 18006699 (miễn phí) để được tư vấn và hỗ trợ. Trong trường hợp cần thêm thông tin vui lòng tham khảo tại Hỏi Nestlé.

Sức khỏe của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm với trách nhiệm cao nhất, đồng thời cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch cho người tiêu dùng.