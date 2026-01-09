Cứu sống bé trai Hàn Quốc nguy kịch vì sinh non

TPO - Ngày 9/1, BS-CKII Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ sơ sinh quốc tịch Hàn Quốc sinh non với trọng lượng rất nhẹ cân.

Theo bệnh án, trẻ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng vừa chào đời non tháng, kèm bệnh màng trong. Trước đó, 4 ngày trẻ chào đời ở tuần thai thứ 27, cân nặng lúc chào đời chỉ 1,2kg. Tại bệnh viện sản, trẻ đã được bơm thuốc trợ phổi (surfactant) và điều trị 4 ngày. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện các giải pháp tối ưu hóa hỗ trợ hô hấp để rút ngắn thời gian thở máy xâm lấn nhằm hạn chế biến chứng cho trẻ sinh non cực nhẹ cân.

Nỗ lực điều trị của các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã giúp trẻ vượt qua nguy kịch

Chỉ sau 24 giờ, chức năng phổi cải thiện khả quan, bệnh nhi được cai máy thở xâm lấn. Các bác sĩ tiếp tục hỗ trợ hô hấp không xâm lấn trong 9 ngày và duy trì thở NCPAP thêm 16 ngày. Song song với điều trị hô hấp, trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đến ngày thứ 13 sau sinh, lượng sữa trẻ bú mỗi ngày đã đạt mức đầy đủ, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi toàn diện.

Theo BS Nguyễn Thanh Thiện, điểm then chốt trong ca bệnh này là việc trẻ được áp dụng rất sớm phương pháp chăm sóc da kề da (Kangaroo) ngay cả khi còn thở máy. Phương pháp này giúp ổn định hô hấp nhanh, tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Nhờ đó, trẻ được ngưng kháng sinh sớm và rút ngắn đáng kể thời gian hỗ trợ hô hấp.

Sau 40 ngày điều trị nội trú, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện trong tình trạng ổn định, cân nặng đạt 1,9kg. Sau khi sức khỏe ổn định, gia đình đã đưa trẻ trở về Hàn Quốc. Theo thông tin từ gia đình, sau khi về nước, trẻ đang phát triển ổn định, chưa ghi nhận biến chứng. Các bác sĩ cho biết, đây là ca sinh non kèm bệnh lý màng trong, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ nhưng đã được điều trị liên tục. Những can thiệp kịp thời về y tế theo chuẩn quốc tế với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại đã giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy hiểm, trở về bên gia đình.