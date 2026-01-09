Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Hơn 120 nhân viên y tế ở Cà Mau bị nợ lương trên 6 tỷ đồng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do hụt nguồn kinh phí kéo dài, hơn 120 cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đang bị nợ lương nhiều tháng nay, với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Ngày 8/1, ông Mạc Hoàng Nhủ, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị đang nợ lương của hơn 120 nhân viên y tế, với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Tình trạng này do hằng năm, nghị quyết của HĐND tỉnh giao kinh phí điều trị của trung tâm khoảng 3,2 tỷ đồng, tương ứng 32 triệu đồng/giường bệnh, 34% còn lại từ nguồn tự chủ. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân tới trung tâm ít, nên nguồn thu từ khám chữa bệnh và dịch vụ y tế không đảm bảo được tỷ lệ 34% tự chủ, tự thu – tự chi như được giao.

ca474766bc9e33c06a8f.jpg
Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân đang nợ lương của hơn 120 nhân viên y tế, với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

Theo ông Nhủ, tình trạng hụt nguồn của trung tâm xảy ra năm 2023 - 2024 hơn 8 tỷ đồng, gồm cả tiền lương cán bộ, viên chức. Sang năm 2025, mặc dù tình hình có cải thiện, nhưng vẫn hụt thu nên không có nguồn để trả.

Trung tâm cũng được Sở Tài chính cấp bổ sung 1,8 tỷ đồng, song vẫn chưa đủ để chi trả đầy đủ tiền lương còn nợ đọng. Hiện, nhân sự khu vực điều trị còn thiếu lương 4 tháng (từ tháng 9/2025 đến nay), với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Riêng tiền trực chỉ mới được cấp cho một số tháng, phần còn lại đến nay vẫn chưa có nguồn để chi trả.

Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân đã có văn bản báo cáo Sở Y tế, trình Sở Tài chính xem xét bổ sung nguồn kinh phí, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức.

Được biết, Trung tâm y tế khu vực Phú Tân hiện có hơn 120 cán bộ, nhân viên, bao gồm khối điều trị, y tế dự phòng và cán bộ hợp đồng.

Theo phản ánh, trong suốt năm 2025, một số cán bộ, nhân viên trung tâm chưa được nhận tiền trực. Riêng tiền lương, từ tháng 9/2025 tới nay vẫn nợ. Tình trạng nợ lương của trung tâm vẫn phải chờ.

Một nhân viên y tế (xin giấu tên) cho biết, đã xác định nghề y vất vả, trực ngày trực đêm, nhưng hơn 4 tháng không có lương thì rất khó trụ lại.

Tân Lộc
